Lanata, durísimo con el gabinete nacional: "Son ineficientes, inútiles, incompetentes"

Bajo el título "No son de izquierda ni de derecha, son inútiles", Lanata abordó diversos temas, entre ellos la política, la vacunación por el coronavirus y el arranque de las clases.

"Yo hace un año dije: diferenciemos la pandemia de la cuarentena y ustedes se van dando cuenta de que tuvimos razón, lo que pasa es que la ficha le cayó ahora a la gente. Hoy la mitad de los problemas que tenemos tienen que ver con la cuarentena y ahora la gente empezó a ver esos errores", resaltó.

Lanata trazó luego una comparación con las políticas sanitarias de Chile al referirse al tema vacunación. "¿Saben cuándo empezó Chile a trabajar en el tema de las vacunas? En agosto del año pasado. Capaz es por eso que Chile vacuna 130.000 personas por día y nosotros no tenemos idea de a cuántas personas vamos a vacunar". Y agregó: "En Chile a los acuerdos los hicieron las universidades y acá las fundaciones de los infectólogos del gobierno".

Jorge Lanata durísimo con el gobierno de Alberto Fernández: "Son inútiles"

También cuestionó la manera en que el gobierno abordó la vuelta a clases en la pandemia: "2020 fue un año perdido con un costo pedagógico y familiar y hoy estamos probando cómo va a ser. ¿El año pasado no hubo tiempo para ver dónde cuernos íbamos a poner a los pibes?".

Un gabinete "tan inútil"

"Nunca vi un gabinete tan inútil como este”, afirmó Lanata, a lo que la periodista Luciana Geuna le respondió que eso "es lo que le dice Cristina a Alberto". "Sí, mirá, coincido. Lanata coincide con Cristina, atención portales, tiene razón en eso Cristina", dijo riéndose. Y aclaró: "Es inteligente, más allá de que sea corrupta y tendría que estar presa, es inteligente. Recuerdo eso porque estamos discutiendo la amnistía y demás".

Otro de los temas abordados por el periodista fue la violencia de género y la cantidad de casos registrados en lo que va del año. "El gobierno reacciona creando otra comisión: hay un Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, hay un Ministerio Público de Violencia Familiar y de Género, está la línea 144, está el Programa Acompañar... Lo que me parece es que el gobierno está haciendo de la violencia de género un marketing vacio. No podés hacer marketing con algo en que las minas, los tipos, los chicos se mueren".

También, Lanata aludió al pedido realizado por el ministro de Salud, Ginés González García, de suspender las Paso: "Me parece bien que las elecciones se hagan, una cosa no tiene que ver con la otra. Si no habría que cerrar los supermercados, porque también se junta ahí un montón de gente", esgrimió a manera de argumento.