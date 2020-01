La provincia insistirá con un nuevo proyecto de ley de emergencia en extraordinarias

Tras el revés sufrido el lunes pasado en la Cámara de Diputados provincial, el ministro de Gestión Pública santafesina, Rubén Michlig, aseguró que las iniciativas incluidas en la ley de emergencia serán revisadas, posiblemente de modo individual, para insistir con su debate en extraordinarias. Y acusó al Frente Progresista (FPCyS) de "poner palos en la rueda" a la gestión del gobernador Omar Perotti.

Tras advertir que sin el paquete de emergencias (ocho modalidades) la provincia "carecerá de herramientas para poder financiar el déficit", Michlig señaló: "Insistiremos con proyectos individuales similares. Son necesarios. La preocupación de muchos es qué hacemos con la cláusula gatillo, pero tenemos necesidades básicas que no se están pudiendo atender hoy".

"Vamos a insistir. Analizaremos nuevos proyectos y los enviaremos a extraordinarias para tratarlos cuando sea, porque queremos dar la discusión", subrayó el funcionario.

De inmediato, consideró que el rechazo e inmediato archivo de las leyes de emergencia (30 votos en contra, once a favor y tres abstenciones) "es la continuidad de los hechos que se vinieron registrando en el marco de la transición: se sostuvo un nivel de gastos por encima de los recursos, no atendieron nuestros pedidos de restringir las erogaciones y de no enviar determinados pliegos, de no tratar el presupuesto. Es parte de una conducta de la oposición".

"Desconocen la realidad de la provincia. Hubo un negativa inicial a declarar la emergencia y a dotar a Santa Fe de las herramientas para superarla. No abrieron un marco de diálogo, se negaron desde el inicio a discutir y eso implica una falta de voluntad que no puede entenderse como una derrota", aseveró Michlig acerca del rol de la oposición.

En esa línea, el ministro completó: "Hay una oposición que está lejos de darle gobernabilidad (a Perotti) y que no hace otra cosa que poner palos en la rueda, como ocurrió en la transición".

Asimismo, recordó que otra fue la actitud de los senadores provinciales del FPCyS, que el viernes dialogaron y ajustaron las iniciativas para luego darles media sanción.

Por último, Michlig alertó respecto de que el freno a la iniciativa priva a la Casa Gris de herramientas para financiar el déficit y para actuar con premura frente a emergencias sanitarias y sociales, entre otras.

No obstante, Pablo Farías, diputado provincial del FPCyS y ex ministro de Gobierno santafesino, defendió la posición del bloque que integra: "No encontramos en la ley de emergencia verdaderas acciones para mejorar la situación que tenemos".

Además, rememoró: "Las facultades extraordinarias que contienen no menos de cuatro artículos del presupuesto 2020, que no existieron en los doce años de gestión del Frente Progresista, le permiten (a Perotti) realizar todas las tareas que están demandando en la ley de emergencia".

A su turno, el diputado provincial Maximiliano Pullaro insistió en que "lo que se pretende con la emergencia es un intento de tener superpoderes" por parte del mandatario santafesino.

"Si quieren una ley de seguridad o una ley sanitaria, estamos dispuestos a discutirlas, pero no con superpoderes", concluyó acerca de los días por venir.

Réplica a Sain

El radicalismo santafesino rechazó las críticas del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, al diputado provincial y ex titular de esa cartera Maximiliano Pullaro. Afirmó que los dichos del funcionario, que aseguró haber encontrado “un ministerio extremadamente débil”, son “infundados y erróneos” y constituyen “un acto irresponsable”.