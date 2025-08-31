La Capital | Política | gobernador

La llamativa respuesta del gobernador de Corrientes cuando le preguntaron por Loan: "Lo seguimos buscando como a Nisman"

En el marco de las elecciones correntinas, Gustavo Valdés sorprendió con una frase al ser consultado sobre el nene de 5 años que desapareció en junio de 2024

31 de agosto 2025 · 16:41hs
El gobernador de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. 

En el marco de las elecciones generales provinciales, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, fue consultado este domingo por el paradero de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que desapareció en junio de 2024 en la localidad de 9 de julio y su respuestas desconcertó a los periodistas.

“¿Corrientes sigue buscando a Loan?“, le preguntaron y el funcionario sorprendió con una llamativa respuesta: “La Justicia federal y todos los correntinos lo seguimos buscando como a (al fiscal Alberto) Nisman”.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, cuando estaba con su papá a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio. Pese a una investigación de meses y varias personas arrestadas, nunca más se supo qué ocurrió con el menor.

En tanto, el fiscal Alberto Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento de Le Parc, el 18 de enero de 2015. Ocurrió un día antes de concurrir al Congreso a explicar su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento en la causa AMIA. Nisman nunca estuvo desaparecido.

>>Leer más: Corrientes va a las urnas: primer examen para La Libertad Avanza después de los audios filtrados

Elecciones en Corrientes

Por otro lado, Valdés también habló sobre la violencia en el cierre de campaña de La Libertad Avanza, pero le hizo fuertes advertencias al Gobierno: “Es lamentable lo que estamos viendo en la República Argentina. Hemos tenido muchas manifestaciones políticas en la provincia y nunca tuvimos problemas. La violencia emana de Poder Ejecutivo".

El gobernador aclaró que aunque desde el oficialismo nacional le habían pedido que la policía provincial no estuviera durante el cierre de campaña de los libertarios en Corrientes igualmente las fuerzas de seguridad locales actuaron para contener los disturbios del jueves pasado.

Quiénes son los candidatos a gobernador de Corrientes

Entre los principales candidatos, el oficialismo apostó por Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés. Estará acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard. La Libertad Avanza va con candidato propio: el diputado nacional Lisandro Almirón, acompañado por Evelyn Karsten, actual secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados. El dato es que es una de las pocas provincias donde el Gobierno tenga un alfil propio.

Pese a que los libertarios tienen una oferta propia y las principales figuras del gobierno de Javier Milei participaron de la campaña -Karina Milei y Martín Menem estuvieron en el cierre-no es una elección sencilla para ellos. Hay otros candidatos de peso como el exgobernador Horacio Colombi (Encuentro); y el intendente de Paso de los Libres,Martín Ascúa (Limpiar Corrientes), elegido por el kirchnerismo y apoyado por la propia Cristina Kirchner durante su campaña.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mencionó una posible operación armada en torno al caso de las presuntas coimas en Discapacidad.

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se despachó con duras críticas hacia Javier Milei

Kicillof, durísimo contra los Milei por las coimas en discapacidad: "No era Karina el jefe, eran los Menem"

Eduardo Kovalivker, titular de Suizo Argentina, entregó su celular en la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Coimas en Discapacidad: el dueño de la droguería Suizo Argentina entregó su celular

Diego Spagnuolo, exabogado de Javier Milei y exfuncionario nacional, junto a Karina Milei, el presidente de la Nación y Martín Menem. 

Cadena de la felicidad para quebrar

