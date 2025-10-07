Pellegrini cruzó fuerte a Caren Tepp: "Ustedes destruyeron el país, son una máquina de romper y robar" El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza advirtió que junto a Tepp está Agustín Rossi, el postulante a vicepresidente de Sergio Massa 7 de octubre 2025 · 19:47hs

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza Agustín Pellegrini.

El candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza (LLA) Agustín Pellegrini salió al cruce de Caren Tepp, la postulante del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. "Son una maquina de romper y robar. Quieren frenar los cambios que ya está llevando adelante el presidente Javier Milei, como la baja de la inflación y la pobreza", alertó.

En la red social X, Pellegrini criticó a Tepp luego de que esta pidiera frenar a Milei en las urnas. "Caren, ustedes destruyeron el país. Tenés como segundo a Rossi, exvice de Sergio Massa, el mismo que nos dejó al borde de la hiperinflación", recordó.

Pellegrini, primer candidato a diputado nacional por Santa Fe, le rerecordó a la candidata kirchnerista que su gobierno dejó "el 52 % de pobres" y una "expresidenta (Cristina Fernández) presa por robarles a los argentinos".

En ese sentido, resaltó: "Arruinaron y destruyeron todo. Son una máquina de romper y robar".