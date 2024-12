La Legislatura avanzó un paso más en su intento de reformar la Constitución de Santa Fe

“Avanzamos con la sección primera y segunda sección de la Constitución, que son más de 30 artículos. Por ahora no hubo demasiados objeciones”, precisó Farías, dando a entender que las polémicas y los desacuerdos vendrán a medida en que se avance con los puntos más conflictivos a modificar, como por ejemplo el artículo que obtura la posibilidad de reelección del gobernador y vice, uno de los puntos centrales que divide las aguas entre los que están a favor y en contra de reformar parcialmente la actual Constitución en Santa Fe, redactada en 1962.

En el frente Unidos están esperanzados en que esta vez sí va a haber reforma. Para iniciar este proceso, el oficialismo primero deberá conseguir dictamen y luego reunir los dos tercios (34 diputados) en el recinto para votar la ley que declara la “necesidad” de la reforma.

La ley debe especificar qué artículos quieren reformar. También debe establecer el llamado a las elecciones de constituyentes y el tiempo que demandará la convención para su redacción final.

Es casi seguro que la elección de constituyentes se haga el mismo día que las legislativas nacionales, que son en octubre. Farías arriesgó que todo el debate en la convención se realizará entre noviembre y diciembre de 2025.

“La idea es reunir el mayor consenso posible y hacer una reforma amplia”, afirmó el diputado socialista, quien junto al senador radical Rodrigo Borla comandó este lunes la discusión en Asuntos Constitucionales.

En el frente Unidos, y en las oficinas cercanas a la del gobernador Maximiliano Pullaro, hace números y por ahora las cuentas le dan para habilitar la reforma. Incluso podrían sobrepasar los 34 diputados, el número que necesitan para lograr los dos tercios. En el Senado, le sobran voluntades.

En Diputados, por donde ingresará la ley, Unidos cuenta con 28 votos, a los que se sumarían dos del Frente Amplio por la Soberanía: Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver. En este lote también está Juan Piedrabuena, que ingresó por el peronismo pero luego conformó bloque propio.

Las miradas están dirigidas ahora a la bancada que conduce el exgobernador Omar Perotti, con cuatro votos casi asegurados.

Esta mañana, en la reunión que mantuvo el PJ, se blanquearon las diferencias, más por las ausencias en el cónclave que por las afirmaciones plasmadas en el documento emitido tras el encuentro.

El PJ, al igual que lo hizo el miércoles pasado, ratificó que no acompañará la ley de necesidad de reforma constitucional. Argumentan que los tiempos son escasos para apurar un debate semejante e insisten con 90 días para tratarlo.

“El Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe y sus partidos aliados, ratifican su negativa a la necesidad de la Reforma Constitucional en los tiempos y en las condiciones que el oficialismo pretende imponer. No ha existido el suficiente tiempo para el diálogo institucional que un debate de esta relevancia requiere”, sostienen en el comunicado firmado por todos los espacios menos el perottismo, a diferencia del lunes pasado que acompañó. Sí lo hizo Walter Agosto, el único integrante del bloque Hacemos que no acompañaría al oficialismo.

En la cumbre del PJ, todos los presentes de las diferentes corrientes plantearon no votar la ley de necesidad aunque sí asistir al recinto a expresar sus posturas. Off the record sostienen que el oficialismo ya cuenta con los votos para acceder a los 34 voluntades para destrabar los dos tercios requeridos.

La llave se la alcanzaría el perottismo, con Omar Perotti a la cabeza y al menos tres legisladores de su bloque, que presentaron un proyecto propio de reforma. Juan Manuel Pussineri, dirigencia del riñón del exgobernador pidió en la mesa partidaria libertad de acción para los legisladores.

En el PJ, que hizo un intento reformista en la gestión de Jorge Obeid, sostienen que son partidarios de cambios en su articulado, pero aseguran que la única intención es habilitar la reelección de Pullaro, a quien acusaron de encabezar una deriva autoritaria en la provincia.

Este lunes lo volvieron a plasmar en el comunicado: “Antes de abordar cambios estructurales en nuestra Carta Magna de espaldas al pueblo y con el principal objetivo de garantizar la auto reelección del gobernador Pullaro, es imprescindible construir un consenso social amplio que permita garantizar la estabilidad económica y social, respetando las urgencias de nuestro pueblo”.

“Por tanto, el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe y sus partidos aliados, resolvieron emitir mandato hacia sus legisladores de NO acompañar con su voto la ley de necesidad de la reforma”, finaliza.

Se vienen tres días agitados para la política santafesina.