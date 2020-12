La Fiscalía pedirá el desafuero del senador Traferri para acusarlo de integrar una red de juego clandestino

El miércoles pasado, siguiendo una línea cronológica, Traferri asistido por el abogado José Luis “Gallego” Vázquez presentó ante los fiscales un escrito de 12 carillas en las que denunciaba “una maniobra política”, a partir de las declaraciones de Ponce Asahad, que se enmarca “en una campaña de desprestigio que lleva a cabo Marcelo Sain, contra el Senado y en particular contra el senador Traferri”. A partir de esa misiva los fiscales Edery y Schiappa convocaron a Traferri a comparecer en el CJP. Si bien los fiscales tenían toda la intención de imputar al legislador, la negativa de Traferri de renunciar a sus fueros dejó la acusación para otro día.

>>Leer más: Ponce Asahad acusó a un senador de ser parte de una red de recaudación de juego ilegal

A las 8.45 el senador Traferri llegó a la explanada del CJP flanqueado por su abogado y por un camarógrafo que el legislador llevó para que registrara cada pasaje de lo que sucedió en el encuentro con los fiscales. El team Traferri fue recibido por un enjambre de periodistas. El legislador no habló e invitó a la rueda de prensa del lunes en las oficinas que los senadores tienen en la sede local de la gobernación. El senador fue recibido por Edery y Schiappa Pietra en la oficina que los fiscales tienen en el segundo piso del CJP. La reunión duró poco más de una hora y media. A Traferri le leyeron sus derechos y los fiscales le comunicaron su intención de imputarlo. Para ello le preguntaron si tenía intención de renunciar a sus fueros. El abogado del legislador dijo que no y que entendían que debía ser la Cámara alta quien resolviera es cuestión.

"El senador presentó un escrito el miércoles que consideramos inconsistente con la evidencia que tenemos en la causa, por eso le preguntamos si era su voluntad desaforarse y presentarse a una audiencia imputativa. Su abogado dijo que no podía renunciar a sus fueros por sí mismo (el proceso lo debe llevar adelante el Senado) para poder llevar adelante la imputación”, señaló el fiscal Edery. Schiappa Pietra reforzó: “No podemos hacerlo (imputarlo) hasta tanto la Cámara de Senadores de la provincia proceda al desafuero, por eso estamos dispuestos a ir hoy mismo al Senado si es necesario para dar las explicaciones por las que consideramos que es necesario el desafuero para poder imputarlo”.

>>Leer más: El escrito que el senador Traferri presentó en Tribunales

"Hay cuestiones (expresadas por Traferri en su escrito del miércoles) que no coinciden con la evidencia objetiva que tenemos y por eso presentamos una imputativa", indicó Edery, sin profundizar respecto a los indicios y pruebas que comprometen al legislador provincial. “Analizamos la carta que el senador envió en formato electrónico con la evidencia que tenemos y nos dimos cuenta que no era consistente. En base a eso se preparó una imputación que, como Traferri no accedió a desaforarse, no se pudo llevar adelante. Hay cuestiones que no coinciden con la evidencia dura y objetiva que tenemos”, agregó Schiappa Pietra.

“Esta era una de las posibilidades que barajábamos. Le vamos a proponer a la Cámara de senadores que nos citen la semana que viene para poder dar las explicaciones y fundamentos del casos sobre el cual se solicita el desafuero del senador. Estimamos que tenemos elementos para imputarle un hecho delictivo, pero no podemos hacerlo hasta tanto no el cuerpo lo desafuere”, agregó Schiappa Pietra. El trámite se cerró cuando los fiscales le dieron al abogado de Traferri un disco extraíble con los indicios que tienen en la causa para imputar a Traferri. Tanto Edery como Schiappa negaron haber mantenido contactos con el ministro de Seguridad Sain, tal cual denunció Traferri el su escrito del miércoles pasado.

>>Leer más: Abogado de Traferri: "La maniobra contra el senador es un complot de Sain y los fiscales"

Ahora la pelota quedó en manos de la Cámara alta de la provincia, compuesta por 19 legisladores: 12 senadores peronistas, 5 radicales y 2 del Frente Progresista Cívico y Social. El inédito trámite de desafuero, al menos en tiempos de democracia, está previsto en el artículo 51 de la Constitución santafesina: “Sin autorización de la Cámara a la que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal”. Es decir, si se presentaran los 19 senadores la moción del desafuero de Traferri requiere 13 votos. La próxima sesión en el Senado será el próximo miércoles.

El viernes pasado Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con el senador Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle al capitalista del juego Leonardo Peiti (quien declaró como imputado arrepentido) cuotas regulares de dinero para brindarle cobertura en sus múltiples negocios y casinos clandestinos diseminados en la provincia. El ex fiscal proporcionó lugares de encuentros y fechas que serán cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados. En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017. Es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional de la segunda circunscripción.