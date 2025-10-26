Dólar cripto: a cuánto opera en este domingo electoral el tipo de cambio que nunca duerme

El dólar cripto , el "tipo de cambio que nunca duerme" (cotiza los siete día , gana protagonismo en cada proceso electoral. Y en estas legislativas no es la excepción: ya comenzó a mostrar movimiento tras el cierre de las mesas de votación.

La divisa digital opera con una baja de 0,7% en las últimas 24 horas y se ubica cerca de los $1.590 en promedio, de acuerdo al precio de los principales exchanges, según el sitio Coinmonitor.

Los argentinos fueron a las urnas este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas 2025 para las que están habilitadas 36.478.320 personas para votar. En estos comicios a nivel nacional se renuevan la mitad de la Cámara de Diputados, con 127 bancas en juego . En tanto, en el Senado cambiarán 24 escaños , lo que representa un tercio del cuerpo que representa a las provincias.

"En jornadas electorales, el dólar cripto suele ser el primer termómetro porque opera 24/7 y refleja rápido los cambios de expectativa. Esperamos mayor varianza y spreads algo más anchos especialmente este domingo a la noche con los resultados", explicó Andrés Vilella Weisz, Head de Tesorería y mercados en Lemon.

"El foco estará en el balance de flujos de compra/venta, que se puede seguir en nuestra landing pública del Pulso Crypto, con datos en tiempo real de la plataforma cripto con mayor volumen retail de la Argentina y con información que nadie más pública", agregó Vilella Weisz.

El último viernes, el dólar oficial se recalentó y rozó el techo de la banda en la última rueda antes de las elecciones, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro del programa económico, y con una fuerte intervención por parte del Tesoro de EEUU, que se estima que durante las últimas dos semanas compró pesos por el equivalente a unos u$s2.100 millones. El tipo de cambio avanzó $13 en el segmento mayorista ($42 a nivel semanal) a $1.492 y cerró a tan solo $0,5 del techo de la banda de flotación, establecida en $1.492,5. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s752,116 millones.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) subió $10 a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.969,5.

A cuánto cerró el blue el viernes pasado en Rosario

Entre los paralelos, el dólar blue se mantuvo estable en $1.509 para la compara y $1.541 para la venta, según un relevamiento en la city rosarina.

Por su parte, el dólar MEP escaló 1% a $1.549,44 y la brecha contra el mayorista es de 3,9%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 1% a $1,567,21, con un spread del 5% frente a la cotización oficial.