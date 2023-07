Interna al rojo vivo: ahora Bullrich y Larreta discuten por los piquetes

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich volvió a cuestionar cómo afronta las protestas y los cortes de calles su rival Horacio Rodríguez Larreta, al afirmar que “ahora en la campaña dice «voy a hacer lo que no hice»”, mientras que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, defendió al alcalde capitalino y sostuvo que con la ex ministra de Seguridad nacional “tampoco se terminaron los piquetes”.

"Si en ocho años alguien no soluciona un problema, ¿por qué me dice que lo va a solucionar en los próximos cuatro? No se entiende y no es un tema menor”, expresó Bullrich.