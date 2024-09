En pleno conflicto, el gobierno acusó a las universidades públicas de "inventar alumnos" para cobrar fondos

El ministro de Educación, Carlos Torrendell, habló de un porcentaje de 38% de universitarios de los que no hay registro de inscripción a materias. "Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas", remarcó.

“Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas”, planteó el funcionario.