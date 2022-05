"El tema seguridad atraviesa todos los gobiernos, sabemos que las soluciones no están a la altura"

En un diálogo con el periodista Roberto Caferra, que lo entrevistó este sábado en Radio Dos, Pirola se refirió a la situación que dominó la agenda periodística la semana que concluye, que fueron los eventos de violencia y la presencia en Rosario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y decenas de jueces en respaldo de la Justicia Federal local y para advertir de la gravedad del problema. “Uno tiene la mirada de muchos dirigentes que quieren aportar para resolver este problema en la provincia y particularmente en Rosario y Santa Fe que son nuestros dos centros urbanos más complejos. Uno celebra la posibilidad de encontrarse con la Justicia Federal y también dar la discusión de leyes que hemos llevado los legisladores a la Legislatura provincial. Algunas aportaron soluciones y otras no. Esto atraviesa a todos los gobiernos. Uno tiene una mirada crítica. Las soluciones no están a la altura de la circunstancias. El objetivo es encontrar el camino para resolverlo a la brevedad. Y esto tiene que ver con el aporte que todos puedan dar en este sentido sin sacar ventajas de cara a la próxima elección”.

El periodista quiso saber si las internas dentro del peronismo dificultaban que los problemas de seguridad se corrijan. "Como todo gobierno puede haber aciertos y desaciertos en políticas públicas en un tema como la seguridad pública en Santa Fe. Sería cargar sobre la responsabilidad de dirigentes que, equivocados o no, han intentado resolver estas cuestiones. Por supuesto que uno tiene una mirada y no era coincidente en algunos aspectos, en otros sí, con políticas públicas, no solo en el gobierno de Omar Perotti sino también con Miguel Lifschitz, Antonio Bonfatti y Hermes Binner", dijo el legislador por Las Colonias.

"Es importante valorar a todos los que quieren construir una solución. Recuerdo la discusión que hemos tenido durante muchos años y hoy no está en el tapete sobre la ley de narcomenudeo, con posiciones ambiguas de algunos dirigentes, en algún momento apoyándola, y en otros no. O la ley que tiene que ver con la escuela de oficiales y suboficiales de la policía. Cuestiones que tal vez en el corto plazo parecen soluciones donde hay acompañamiento en quienes tienen responsabilidades políticas pero luego se observan fracaso en este sentido", sostuvo.

También le preguntaron sobre cuál consideraba el punto débil de la gestión actual. "El peor fracaso que tiene el gobierno provincial tiene un hilo conductor, viene del gobierno anterior, y es no poderle transmitirle seguridad a cada uno de los vecinos, en especial en los grandes centros urbanos, donde estamos atravesados por una situación de grave avance del narcotráfico. La semana pasada tuvimos un informe del Ministerio Público de la Acusacion, del fiscal (general Jorge) Baclini. Cuando uno observa los eventos de muerte en nuestra provincia están concentrados en dos núcleos. Y allí hay que atacarlo y resolverlo con mucho énfasis. Está claro que por allí parece una obviedad decirlo. No es una solución que pueda llegar solo del Ministerio de Seguridad. Se necesita trabajo coordinado de los legisladores y del Poder Judicial. En los niveles provinciales y también federales. Uno siempre planteó la necesidad de mayor presencia de la Justicia Federal. Ahí discutimos quién tiene la responsabilidad de atacar ese delito primordialmente. De estos hechos hay distintas variantes, que en algunos ha surtido mejor efecto que otro, pero la solución definitiva no ha llegado en ninguna provincia de la Argentina", añalizó.

