El PJ confía en atraer "muchos" votos del Frente Progresista

Tras tomar nota del convulsionado estado de situación en que quedó el oficialismo santafesino por el respaldo a la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal), dirigentes del peronismo provincial coincidieron ayer en aventurar que “muchos votantes” del Frente Progresista (FPCyS) optarán por el binomio Alberto Fernández-Cristina Kirchner, del Frente de Todos, en las próximas elecciones.

“Muchos votantes del Frente Progresista elegirán a Fernández, porque habrá dos modelos en pugna”, en los comicios, sostuvo a La Capital el titular del Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe, Ricardo Olivera, tres días después de la recorrida por el centro-norte provincial que encabezó el precandidato a presidente de ese espacio.

Olivera también auguró un triunfo del Frente de Todos en territorio santafesino y, en ese sentido, no descartó el acompañamiento de la dirigencia y la militancia del FPCyS a la denominada fórmula F-F. “Algunos hasta lo hicieron público”, añadió acerca de los recientes posicionamientos exteriorizados por referentes de distintas fuerzas que componen la coalición oficialista en la provincia.

Por lo bajo, una fuente partidaria certificó que el optimismo peronista viene in crescendo en función de las disidencias en el FPCyS: “Si aseguran que no votarán a Lavagna y, al mismo tiempo, afirman que el límite es (el presidente) Mauricio Macri, muchas opciones no quedan en el tablero”. Y aventuró una victoria kirchnerista en la provincia. “No en los niveles de Omar Perotti (cosechó el 40,52 por ciento de los votos en junio), pero cerca”, agregó.

Por su parte, Olivera también confió en un triunfo santafesino del Frente de Todos en las Paso del 11 de agosto. Incluso, especuló con una victoria en las generales de octubre “sin necesidad de una segunda vuelta”.

Asimismo, el dirigente ratificó el cierre de la campaña nacional del binomio Fernández-Kirchner previsto para el 7 de agosto en Rosario, aunque aclaró que todavía resta definir el escenario del acto, que incluirá la firma de un compromiso con Perotti y otros gobernadores justicialistas.

Misma lectura

En sintonía con Olivera, María Eugenia Bielsa, ex vicegobernadora de Santa Fe y otrora rival de Perotti en las primarias realizadas en abril, vaticinó votos frentistas acompañando a la fórmula F-F.

“Tenemos un gobierno nacional que no escucha lo que los argentinos, en general, y los santafesinos, en particular, necesitan. Por eso, creo que muchos sectores que acompañaron al socialismo y tienen independencia de criterio probablemente voten esta opción”, aseguró a La Ocho respecto de la fórmula del Frente de Todos.

En crisis

Lo cierto es que el oficialismo provincial no logra salir del estado de ebullición en que quedó después de la derrota en las urnas en las generales. En ese marco, radicales frentistas se reunirán mañana para definir su respaldo al binomio Lavagna-Urtubey, que cuenta como principal impulsor al gobernador Miguel Lifschitz.

Una semana atrás, las autoridades nacionales del socialismo, encabezadas por el ex gobernador Antonio Bonfatti, habían ratificado la integración de ese partido a Consenso Federal.

El anuncio procuró sortear la controversia interna que instaló el diputado provincial Eduardo Di Pollina, quien rechazó la fórmula Lavagna-Urtubey por considerarla “una expresión de la derecha conservadora”.

Pero la paz duró poco: Mario Guala, secretario adjunto de las Juventudes Socialistas de Santa Fe, salió a advertir que “la grieta está entre Macri y el pueblo argentino” y que, por ese motivo, “muchos” de sus pares no acompañarán al binomio de Consenso Federal.

Poco antes, los intendentes electos de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón, respectivamente, habían objetado al economista y al gobernador de Salta. Y, al cierre de la semana pasada, dos partidos aliados al FPCyS, Participación, Etica y Solidaridad (Pares) y Solidaridad e Igualdad (SI), también blanquearon que no acompañarán a la fórmula presidencial.