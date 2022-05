El mensaje de Perotti cosechó apoyo del peronismo y críticas de variado tono de opositores

El discurso del gobernador, Omar Perotti , ayer tuvo características notorias. Y no es precisamente la extensión. Hay antecedentes de otros que duraron dos horas. En todo caso, el distingo de época es que desde la gestión de Carlos Reutemann, pasando por Jorge Obeid y los tres mandatarios socialistas hasta el propio Perotti el año pasado todos hablaron en el 1 de Mayo a la Asamblea Legislativa, con mayor o menor énfasis, de reformar la Constitución provincial. Perotti ayer no lo hizo.

Otra notoriedad es la unanimidad de opiniones favorables de exponentes del oficialismo. Peronistas de todos los grupos se declararon conformes y eso en medio de una ya indisimulada interna, se convirtió en todo un dato.

Por esa razón las opiniones de legisladores, ministros, intendentes y otros dirigentes oficialistas, La Capital las resumió en esta idea fuerza: “Pese a todo, a la pandemia, a la guerra, a la falta de respaldo nacional en ciertas cuestiones, la provincia tiene superávit, creció más que el país, bajó la desocupación, paga sus sueldos, no tiene conflictos sociales y -como señaló el mandatario- tiene planes y obras en marcha”.

Los matices vinieron en las opiniones de los opositores.

El intendente rosarino, Pablo Javkin, no disimuló cierta satisfacción al “considerar que es muy importante destacar la visión federal y la de las autonomías municipales. Creo que ahí está, el eje de un cambio interesante y necesario el gran desafío que tenemos todos es en materia de seguridad avanzar en algunos anuncios y alguna precisión sobre esta agencia específica contra el crimen organizado. Tiene que impactar en mayor presencia policial en el terreno”.

Para la senadora radical, Carolina Losada, el discurso del gobernador fue “un montón de obras anunciadas, un montón de buenas intenciones. El problema es que pareciera que el gobernador no se enteró que ya hace dos años y medio que está gobernando y recién ahora hace los anuncios. Pero bueno, yo quiero lo mejor para la provincia así que si esas obras se hacen y esos anuncios se cumplen lo voy a celebrar. Insisto en que el problema es quien nos lo dice es la misma persona que pidió ser votado para poner paz y orden en la provincia y eso no pasó. Por eso es que credibilidad del gobernador está como la del presidente de la Nación. Ojalá cumpla. Hubo si una pasadita de factura al gobierno nacional pero es lo que tiene que hacer él ahora”.

También la referente se socialismo, Clara García, se sorprende que Perotti hable “como si recién se dispusiera a gobernar cuando no continuó en estos dos años programas que venían de la gestión del Frente Progresista, ejecutivo un irrisorio porcentaje de los presupuestos en las materias más críticas, no hizo nada por cobrar las deudas de la Nacion y no se entiende por qué en estos dos años se optó por hacer caja en lugar de invertir en incisivas como las que hoy vino a anunciar; muchas de las cuáles estaban en marcha y su gestión las frenó”.

Para el líder radical, Felipe Michlig, “nuevamente el gobernador incurrió en un relato basado en diagnósticos de la realidad cuando ya transcurrió un 70 por ciento de su mandato. En ese relato hay luces y sombras que su gestión sobre todo las no concretadas que perjudican a los santafesinos. No habla de construir futuro, de cómo va a invertir ese 30 por ciento del tiempo que le resta, con acciones para responder las demandas de seguridad, trabajo y educación. Habla de autonomía municipal pero no de qué fondos le transferirá a municipios y comunas sin lo cual es menos que poco así planteado. Habla de falta de federalismo pero quien no lo asegura es un gobierno de su propio partido al que el apoya y hasta ahora no se le plantó para combatir esas asimetrías. Sonó mas amigable cuando admitió que enviará pliegos para jueces que puedan ser votados y buscando consensos previos. Porque al gobierno provincial le ha faltado diálogo y por lo que se ha visto, no sólo con la oposición. Estamos de acuerdo en que los jóvenes puedan votar desde los 16 años pero una ley no puede estar por encima de la Constitución que no lo permite. Finalmente habla de muchas obras y mucha inversión nos gustaría que se concreten”.