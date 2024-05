El gobernador de Salta disparó duro contra Javier Milei: "No nos vamos a arrodillar nunca"

Gustavo Sáenz remarcó que "no hay traidores ni mentirosos", criticó la falta de justicia en el reparto de fondos y lamentó que el ajuste del gobierno nacional impacte fuerte en los jubilados

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz remarcó que "no hay traidores ni mentirosos".

“No nos vamos a arrodillar ante nadie, nunca”. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , cargó duramente contra el presidente Javier Milei en el marco de la inauguración de la Nueva Circunvalación Noroeste, una obra pública realizada por fondos del gobierno provincial, según afirmó el ejecutivo local. “ Acá no hay traidores ni mentirosos. Acá hay hombres de bien que están pagando las consecuencias de muchos que se enriquecieron y llevaron la plata a otro lado. Persigan a ellos, busquenlos a ellos ”, sostuvo en alusión a los dichos del mandatario nacional, quien acusó de traidores a los legisladores que alineados con los gobernadores decidieron no acompañar la ley ómnibus en el Congreso.

Cabe recordar una funcionaria de confianza de Sáenz estuvo en el gobierno nacional: Flavia Royón, a cargo de la secretaría de Minería, hasta que fue expulsada debido a que los legisladores salteños no votaron de la mano del oficialismo nacional.

“Los que la están pasando mal son los jubilados, que son gente de bien que dejaron su vida aportando para pasarla mejor y hoy cobran 100.000 pesos y no tienen ni para comer ni medicamentos ”, lamentó. Los jubilados "tienen vergüenza de pedirle a sus hijos porque también los ven en una situación compleja”, remarcó.

El gobernador salteño también aludió a las inequidades en lo vinculado al reparto de fondos con el interior. “Lo vengo diciendo hace mucho tiempo: estas injusticias y asimetrías con el norte provincial no son de ahora, son desde que nació la patria ”, enfatizó.

Luego, se dirigió directamente a Milei. “Señor presidente, tiene la oportunidad histórica de que haya argentinos iguales y con las mismas oportunidades, no argentinos de primera y de segunda”, pidió Sáenz. Y dio un ejemplo concreto vinculado al transporte. “En Capital Federal se paga tres veces menos el boleto de colectivo que los jujeños, catamarqueños, entre otros”, dijo.

Sáenz consideró que el ajuste económico a las provincias “no es justo porque se traslada a la gente". Anticipó: "Vamos a defender a los maestros y su lucha porque el Fondo Incentivo Docente es un logro de ellos que empezó hace muchos años”.

El gobernador apuntó, asismismo, contra otros aspectos de la política económica del titular del Ejecutivo. “¿Cómo van a venir las industrias a instalarse acá si no le damos las posibilidades que le da el centro del país?”, se preguntó y respondió: “Si no tenemos rutas, conectividad. Siempre hubo una visión centralista que se olvidó de este gigante dormido que empieza a despertar, se va a poner de pie y no de rodillas, para decirle a aquellos que viven en Capital Federal que se levante el escritorio y venga a conocer las necesidades de los salteños y de los del norte de la patria”.

“Acá hay gauchos que no se arrodillan ante nadie”, reiteró en el final de su discurso.