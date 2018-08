El periodista rosarino Luis Novaresio abrió ayer su programa "Debo decir" en América TV con una dura editorial en la que habló de las revelaciones que surgen de los "arrepentidos" en la causa que investiga el sistema de sobornos durante los gobiernos kirchneristas.

Novaresio recordó la entrevista que le hizo a Cristina Fernández de Kirchner en 2016 donde por primera vez habló de José López y lamentó la desilusión de la militancia porque sus líderes "se afanaron la plata".

En el inicio del programa dijo: "Tengo la impresión que la gran mayoría de los ciudadanos de a pie que estamos de este lado del Código Penal, estamos diciendo 'devuelvan la guita', 'expliquemos qué pasó' y 'asuman que se la afanaron'. Me tocó entrevistar a Cristina Kirchner después de la campaña de 2015 reaparecía después de no hablar durante muchísimo tiempo".

"Una entrevista que tuvo el valor de ser una entrevista y por la que me putearon como pocas veces. Del lado del kirchnerismo porque no propuse levantar una estatua a Cristina Kirchner y osé preguntarle por Cristóbal López, por Lázaro Baéz, por José López. Y del otro lado porque no me levanté y no tuve una agresión física hacia Cristina para los que creen que ella debería estar presa. Voy a seguir defendiendo el trabajo de preguntar y que vos en tu casa saques las conclusiones", continuó.

Editorial Luis Novaresio



"José López era el de los bolsos, el del convento y las monjas, ese señor era el viceministro de Obras Públicas del país, y este viernes dijo de donde vienen los bolsos, lo dijo, le puso nombre y apellido", dijo y agregó: "En 48 horas vas a entender por qué insisto en que escuches esto".

Novaresio pasó el tramo del video cuando Cristina dijo: "Lo odié a José López en ese momento, como pocas cosas he odiado en mi vida".

"Fue una cosa muy fuerte, yo estaba en Calafate y, cuando vinieron a decirme, a contarme porque no miro televisión no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal, grotesca y no entendía qué había pasado. Luego tuve una gran indignación y un gran enojo, mucho, mucho, mucho. Pensé en cómo se podían sentir con esa escena los miles y miles de pibes que nosotros habíamos incorporado a la política. Para mi fue brutal y fue terrible", dijo Cristina en ese entonces.

Entonces Novaresio recordó que en el final de la entrevista le preguntó si había dicho toda la verdad y ella respondió que se daba cuenta que no coincidían en nada.

"Ahora me doy cuenta que coincido profundamente en algo, y en que pienso en esa militancia que no afanó, que no es Baratta, que no es De Vido, que no es López, que apostaron a un país teniendo un sueño y que hoy se enteran que se afanaron la plata", remarcó.

"El proyecto existió, pero la honestidad no, y en esto sí coincido con ella pienso en los que se tatuaron 'no fue magia', los que creyeron en el proyecto y la semana que viene cuando se levante el secreto de sumario van a ver con detalle qué fue aquello que ocurrió", cerró.