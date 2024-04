Diputados: se cayó la sesión donde se iba a debatir el financiamiento para las universidades

El bloque de Unión por la Patria (UP) apuró el tratamiento sobre tablas, pero le faltó cinco votos para habilitar el debate. "Van a las marchas y escriben en las redes, pero después no vienen a dar quórum", se quejó el rosarino Germán Martínez

El bloque de UP que conduce Germán Martínez solicitó 15 minutos más de prórroga para lograr el quórum, pero el titular de la Cámara, Martín Menem, se los negó y se frustró la sesión especial pedida por el peronismo.

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) quedó a cinco votos de conseguir el quórum que habilitara la discusión en el recinto sobre el financiamiento de las universidades nacionales. En la sesión especial que pidió el peronismo también se proponía reponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y modificar la movilidad jubilatoria.

La intención de UP era aprovechar el envión de la masiva marcha de este martes por el presupuesto universitario y colar la discusión en Diputados, pero no logró los votos necesarios para imponer el temario sobre tablas. Solo consiguió 124 votos, de los cuales 12 aportó la UCR. Necesitaba 129 voluntades para abrir el debate de los proyectos presentados.

Los bloques del PRO y La Libertad Avanza (LLA) ya habían anticipado que no iban a dar quórum, por lo que UP debía conseguir aliados entre los bloques radical y Hacemos Coalición Federal (HCF), que conduce el peronista Miguel Angel Pichetto, pero no lo puedo lograr.