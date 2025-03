Cristina cuestionó a Milei por el nuevo acuerdo con el FMI: "Su expertise sin dólares no camina"

La ex presidenta dijo que la situación que atraviesa el país "se la dijo de entrada" y cuestionó al ministro Luis Caputo por seguir endeudando al país

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Kirchner, cuestionó al presidente Javier Milei por la nueva deuda que contrajo el gobierno nacional con el FMI, estimada en 20 mil millones de dólares. Aseguró que "su expertise sin dólares no camina" y que el préstamo entre los gobiernos de Mauricio Macri y el actual asciende a 65 mil millones, de los cuales los argentinos "no van a ver nada" al tiempo que responsabilizó al ministro de Economía, Luis Caputo, por la deuda contraída en ambos gobiernos.