Clara García en Expoagro: "En Santa Fe hay un gobierno que acompaña a quienes producen y generan empleo"

“Santa Fe vuelve a jugar de local en Expoagro, con una apuesta que crece año a año”, afirmó la legisladora, que puso de relieve la importancia de la articulación público-privada a la hora de impulsar a los sectores productivos. “La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro es austera en el uso de los recursos y a la vez eficiente en el impacto de las políticas públicas. Es un modelo donde el Estado no sólo no interfiere en el dinamismo del sector privado, sino que está presente para apalancar a quienes producen y generan empleo de calidad”, agregó García, quien estuvo acompañada por los diputados Lionella Cattalini y Joaquín Blanco, y la ex ministra de Producción Alicia Ciciliani.