Amia: Menem fue absuelto enla causa por encubrimiento

El ex presidente Carlos Menem fue absuelto ayer en el juicio por encubrimiento al atentado a la Amia. En cambio, fueron condenados el ex juez Juan José Galeano a seis años de prisión y el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy a cuatro años y seis meses. También fueron condenados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia —ambos a dos años de prisión— y el reducidor de autos Carlos Telleldín a tres años y seis meses.

De los 13 acusados, ocho fueron condenados y cinco absueltos. El veredicto fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, quienes además dispusieron que Telleldín devuelva los 400 mil dólares que cobró para acusar falsamente a policías bonaerenses en el atentado y que una vez que las condenas queden firmes —van a ser revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente por la Corte Suprema— se envíe a la cárcel a quienes corresponda.

El atentado a la Amia ocurrió el 18 de julio de 1994 y 85 personas fueron asesinadas y 151 fueron heridas. Galeano fue el primer juez del caso hasta que en diciembre de 2003 fue apartado. Y en agosto de 2005 fue destituido del cargo en un juicio político por su mal desempeño en el expediente.

La investigación que había hecho el juez Galeano llegó a juicio oral y en esa instancia el tribunal oral anuló el expediente por las irregularidades que se detectaron.

El juicio por el encubrimiento empezó en agosto de 2015 y tras tres años y nueve meses de proceso el tribunal dio su veredicto. Los jueces dieron por probadas dos de las tres acusaciones.

Una fue el pago de 400 mil dólares que hizo la Side con autorización de Galeano a Telleldín —el reducidor de autos detenido por haber facilitado la traffic para el atentado— para que involucrara falsamente a oficiales de la policía boanaerense. La segunda fue la coacción de Galeano a testigos del caso para que sostuvieran la acusación. Y la tercera por la desviación de la llamada "pista siria", que apuntaba a Alberto Kannore Edul, un empresario amigo de Menem.

Al inicio del veredicto, los jueces señalaron que los hechos fueron "graves violaciones a los derechos humanos" y por lo tanto imprescriptibles.

La pena mayor recayó en Galeano. Fue condenado a seis años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento y violación de medios de prueba. Además fue condenado de por vida a ejercer cargos públicos. Galeano escuchó el veredicto en la segunda fila de los asientos frente al tribunal.

Anzorreguy recibió cuatro años por peculado y encubrimiento por favorecimiento personal. Telleldín a tres años y medio de prisión por peculado y el tribunal ordenó que devuelva los 400 mil dólares que recibió. El ex subjefe de la Side Juan Carlos Anchezar fue condenado a tres años por falsedad ideológica, el ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda a tres años por encubrimiento, falsedad ideológica y violación de medios de prisión. Todas estas condenas son de cumplimiento en una cárcel en caso de quedar firmes.

También fueron condenados los ex fiscales Mullen y Barbaccia a dos años por incumplimiento de los deberes de funcionario público, Ana Boragni, ex esposa de Telleldín, a dos años por peculado. En estos casos la condena es condicional.

Las absoluciones recayeron en Menem, el abogado Víctor Stinfale; el ex comisario Jorge Fino Palacios, el ex titular de la Daia Rubén Beraja y el ex agente de inteligencia Patricio Finnen. Cuando escuchó la absolución, el ex presidente se palmeó con sus abogados. Lo acompañó su hija Zulemita, quién estaba en el palco del primer piso de la sala de audiencias. Allí estaba también Alejandro Pérez Chada, abogado del presidente Mauricio Macri.

Menem estaba acusado de instigar a Galeano para que no investigara la "pista siria". El tribunal entendió que no había pruebas para acusarlo.

Los fundamentos del tribunal se conocerán el próximo 3 de mayo.

El veredicto fue leído en la sala "Amia". Se trata de la sala de audiencias que fue creada especialmente para juzgar el atentado que fue investigado por Galeano. En ese caso, el Tribunal Oral Federal 3 declaró todo nulo por las irregularidades. "Hubo un pacto espurio e ilegal", dijo en ese momento el tribunal.

La misma sala ayer fue el escenario con los roles invertidos. Galeano y los fiscales como acusados y Juan José Ribelli, uno de los policías de la bonaerense detenidos durante el caso, como una de las seis querellas acusadoras del caso.