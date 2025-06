Al final, Villarruel ocupa el lugar vacío que deja Milei y se suma al acto de Rosario por el Día de la Bandera

Desde el entorno de la vicepresidenta se comunicaron a la Municipalidad de Rosario para avisar que la vicepresidenta de la Nación será parte de la celebración. El presidente Javier Milei ya avisó que no viene y hará su propio acto en el Campo Argentino de Polo

"Está bueno que venga, pero no viene en representación del gobierno nacional", dijeron desde el Municipio. Allí esperaban la presencia del propio Milei, como el año pasado, o de algún funcionario de primera línea .

Desde hace tiempo Villarruel está fuera del círculo de confianza del libertario. De hecho, en el tedeum del 25 de mayo, realizado en la Catedral de Buenos Aires, ni siquiera la saludó.

Se verá este viernes si Villarruel tiene la oportunidad de decir algunas palabras frente al micrófono o si su presencia será meramente protocolar.

Victoria Villlarruel en el Monumento

Desde hace algunos días se sabe que el presidente Javier Milei no estará en Rosario por el Día de la Bandera. Este miércoles, desde Presidencia informaron que el jefe de Estado encabezará este viernes la ceremonia de conmemoración del 205° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano en el Campo Argentino de Polo.

La actividad se realizará, a las 11, mismo horario en el que se desarrollará la promesa a la bandera en el Monumento Nacional a la Bandera. Desde Presidencia remarcaron que en el Campo Argentino de Polo también se llevará a cabo "el tradicional acto de juramento a la bandera nacional", algo que, históricamente, tiene mayor peso simbólico en Rosario.

El sábado pasado se supo que Milei no estará en Rosario este 20 de junio. El presidente agradeció la invitación, pero no viajará a Rosario y no designó de manera oficial a ningún funcionario para representar a la Casa Rosada en la Cuna de la Bandera. La vicepresidenta ocupará ese lugar, aunque por iniciativa propia.

La agenda completa del Día de la Bandera

Villarruel se sumará al acto que se realizará a las 10 en el mástil mayor del Monumento a la Bandera, del que participarán el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

Luego, a las 11.30, más de 8.000 estudiantes de diez provincias argentinas prestarán la tradicional promesa a la bandera.

A partir del mediodía, el Parque Nacional a la Bandera se transformará en un gran escenario al aire libre, con entrada libre y gratuita. Allí se desarrollará un festival con recitales en dos escenarios, espectáculos de danza, feria de emprendedores, propuesta gastronómica regional y el tradicional concurso de asadores a la estaca, una de las atracciones más esperadas por el público local y visitante.