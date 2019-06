Una mujer ciega por los golpes de su marido exige que cumpla un tratamiento antes de ser liberado

Una mujer que quedó ciega por los golpes de su marido en 2011, en la ciudad de La Plata, pidió hoy que se le exija al agresor, quien quedará libre en menos de tres meses, cumplir con el tratamiento psicológico sobre violencia de género previsto en la sentencia condenatoria, que nunca realizó.

Susana Gómez sufrió el desprendimiento de ambas retinas cuando su esposo, Carlos Ariel Goncharuk, golpeó su cabeza repetidas veces contra la pared de la cocina de la casa donde habitaba ella y sus cuatro hijos, en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata.

La mujer había denunciado al hombre en 13 oportunidades, durante los nueve años de convivencia, y al momento del ataque, el agresor había violado una medida de restricción perimetral que le impedía acercarse a ella.

Gómez, quien trabaja de telefonista en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, cargo al que accedió en cumplimiento del cupo por discapacidad por haber quedado ciega, solicitó una entrevista con el procurador general de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, quien podría recibirla en los próximos días.

"Yo quedé ciega porque la justicia no hizo nada, no intervino a pesar de las trece denuncias que hice antes de ese ataque"

"Yo quedé ciega por dos motivos: porque Carlos Ariel Goncharuk, mi expareja, me produjo esto y casi me mata; y en segundo lugar porque la justicia no hizo nada, no intervino a pesar de las trece denuncias que hice antes de ese ataque que me dejó ciega", explicó Susana Gómez.

La mujer contó que "cuando lo condenaron se le exigió que haga un curso sobre violencia de género y se ha negado".

"Faltan menos de tres meses para que quede libre y yo quiero que la justicia me acompañe a mi y a mi familia", remarcó la mujer, quien además pidió protección para ella y sus hijos ante la inminente salida de Goncharuk.

En 2015, la justicia condenó al hombre en un juicio oral a ocho años de prisión y le impuso la obligatoriedad de realizar un tratamiento sobre la temática de violencia de género, que hasta el momento el condenado no ha realizado.

Gómez tiene cuatro hijos con su agresor, de entre 14 y 8 años, quienes se han negado a vincularse con su padre.