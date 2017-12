Un testigo amigo de los Cantero que vio los papeles

Gervasio González fue uno de los intermediarios en la cadena de ventas de la moto Kawasaki de la que se habló ayer en el juicio a Los Monos. Citado por las defensas, el vendedor de vehículos y ex dueño del boliche Yamper contó que se la compró a un amigo y luego se la vendió a un cliente llamado Fabián. "Al tiempo me llamó Martín Paz. La moto la tenía él. Era una moto muy particular, pistera, de carrera, de color celeste azulado, sin patentar. Quería los papeles. A los dos días le entregué un sobre con la documentación de la moto en su mano", dijo antes de relatar que tenía una "buena relación" con Paz hijo.

Contó que más adelante la moto fue dejada a la venta por Luis Paz en Spadoni y que entonces el dueño de la agencia lo consultó por los papeles pero él ya no los tenía. "Los papeles estaban. Yo se los di a Martín" Paz. González aparece mencionado en la causa por estafas inmobiliarias como vendedor de autos en Palabra Santa SRL junto a Leandro "Lelo" Pérez, de quien ayer dijo ser amigo. Cercano a los Cantero, reconoció que los conocía por ser "asiduos" clientes de Yamper. Y ante preguntas del fiscal admitió que ha ido a visitar a la cárcel a "Guille" Cantero y a Emanuel Chamorro, entre otros acusados.