Un oficial que le vendió una casa en Funes a uno de Los Monos

En julio de 2013, en el marco de la investigación que desembocó en el juicio a la banda de Los Monos, los pesquisas allanaron una vivienda de la ciudad de Funes que le fue atribuida a Ramón Ezequiel Machuca, condenado luego en un juicio oral y público como uno de los líderes del clan Cantero.

Lo que se descubrió entonces es que la propiedad, ubicada en Olmos 439 de la vecina localidad, le había sido vendida a "Monchi Cantero" por quien en esa época era jefe de la comisaría 6ª de Rosario. El mismo que ahora fue detenido e imputado por falsear actas de un procedimiento, el oficial Darío Basualdo. La vivienda es una construcción de dos plantas emplazada en un terreno de 10 metros por 50, con parque y pileta sobre la colectora sur de la ruta 9, a la altura de la garita 7.

La transacción fue corroborada, según fuentes de aquella vieja causa, por registros notariales y testimonios diversos aunque nunca se probó que haya existido ilícito alguno en la operación. No obstantes, al trascender la noticia Basualdo se presentó en Jefatura de manera espontánea para dar cuenta a sus superiores de lo ocurrido y deslindar todo tipo de responsabilidad. En ese sentido elevó a la ex División Judiciales de la Unidad Regional II la documentación que certifica que en 2012 le vendió la casa a Ramón Machuca y que los documentos fueron avalados en una escribanía de Funes.

Una fuente judicial dijo entonces a este diario que "es difícil que alguien que es jefe de una comisaría en Rosario no conozca quién es «Monchi» Machuca ni a qué se dedica". Y al mismo tiempo, agregó "no es posible que no haya sabido a quién le vendía la casa".