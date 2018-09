Un nuevo reclamo por la desaparición de un muchacho

"Es muy desesperante no tener noticias, es una sensación que ahoga". Vanesa y su familia siguen bajo la incertidumbre sobre el paradero de Nahuel "Chino" Fernández, el muchacho de 26 años del que nada se sabe desde la tarde del domingo 26 de agosto, cuando dejó la casa familiar del barrio 7 de Septiembre para regresar en el colectivo 115 a Funes. Por eso mañana, desde las 10, los familiares y allegados de Nahuel manifestarán frente al Centro de Justicia Penal de Virasoro y Sarmiento para hacer visible el pedido de búsqueda.

Vale recordar que la desaparición del joven tiene un trasfondo que hace temer a sus parientes. Dos de los hermanos de "Chino" (Ezequiel, alias "Parásito", y José Horacio, apodado "Grasita") fueron víctimas de una feroz emboscada a balazos el pasado 16 de abril en el barrio Martín Fierro de Granadero Baigorria.

Nahuel, en tanto, fue sobreseído en una investigación federal por un secuestro extorsivo en el que Máximo Ariel "Guille" Cantero, condenado como jefe de Los Monos, resultó procesado.

"No sabemos nada. Hasta el momento no hubo ninguna novedad", explicó Vanesa, una de las hermanas de Nahuel Fernández. El muchacho vivía en Funes junto a su novia. Como lo hacía cotidianamente, el domingo 26 de agosto fue a visitar a su madre al barrio 7 de Septiembre. Por la tarde, pasadas las 17, fue a tomar el colectivo 115 para regresar a su domicilio. Ese fue el último registro físico que tiene su familia de "Chino".

Su hermana contó que la última conexión que tiene de su WhatsApp fue a las 17.38 y luego no pudieron entablar comunicación. El mismo domingo los Fernández realizaron la denuncia en la comisaría 17ª. Y el lunes 27, a primera hora, en uno de los Centros de Denuncias de la Fiscalía Regional.

La presentación quedó en manos de la fiscal de Investigación y Juicio Valeria Haurigot, quien cubría el turno de Flagrancia. Posteriormente la funcionaria remitió el expediente a su par Guillermo Apanowicz, quien hoy recibirá a la mamá del joven.

Desde el área de prensa de la Fiscalía Regional se precisó que "se solicitaron medidas de geolocalización sobre el celular de Fernández y los videos de las cámaras de vigilancia en las inmediaciones donde supuestamente el hombre tomó el colectivo para regresar a Funes". También se solicitaron las grabaciones de las cámaras con las que cuentan líneas de colectivos que unen el barrio 7 de Septiembre con Funes en el rango horario en que las pudo haber utilizado el servicio el muchacho.

Vínculos negados

Fernández mide 1,70 metro, tiene tez blanca, pelo corto y "es algo rellenito", explicó Vanesa. "Por esos días tenía barbita de tres días", describió. La mujer contó que su hermano trabajaba en una panadería y que si bien su nombre se vio ligado a crónicas policiales, "nada tiene que ver con la banda de Los Monos", aclaró. "Quiero que quede claro que Nahuel trabajaba, que con su novia son gente de trabajo. El se movía para ir a su trabajo y a la casa de mi mamá. Insisto: no tenía problemas con nadie y no está vinculado con Los Monos. No tiene nada que ver con esa gente", recalcó Vanesa al comenzar la búsqueda.

Diariamente la mujer renueva el pedido de datos sobre el paradero de su hermano por su perfil de Facebook. Nahuel es uno de siete hermanos. Dos de ellos (los apodados "Parásito", de 28 años, y "Grasita", de 33) murieron en el triple crimen ocurrido la tarde del 16 de abril pasado en el barrio Martín Fierro de Granadero Baigorria. La tercera víctima fue Gerardo "Abuelo" Abregú. Los fusilaron con 30 balazos cuando estaban dentro de un vehículo.

"Chino", en tanto, quedó involucrado en la investigación federal de un secuestro extorsivo ocurrido el 9 de septiembre del año pasado en bulevar Seguí y Espinillo junto con Máximo Ariel "Guille" Cantero, condenado como jefe de Los Monos. En ese expediente judicial Fernández fue sobreseído y "Guille" procesado.

El sábado pasado a la tarde familiares y amigos de Nahuel Fernández se reunieron en una plaza ubicada en Donado y La República, lugar de encuentro del joven con sus amigos del barrio, donde se manifestaron para hacer visible el reclamo. "Fue mucha gente. Mi hermano es un pibe muy querido. Hablamos con sus amigos pero nadie sabe nada sobre él", explicó Vanesa.

Desde la Fiscalía informaron que ante cualquier dato sobre el paradero de Fernández se lo puede comunicar al teléfono 0341-4721899 o 2526363; o personalmente en la sede de Fiscalía, Montevideo 1968, o el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento 2850.