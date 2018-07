Un hombre quedó filmado este mediodía mientras robaba la rueda de auxilio de un vehículo en la zona de 1º de Mayo al 3800. El ladrón trabajó con absoluta normalidad y tranquilidad a plena luz del día y casi en la puerta de la casa del propietario del vehículo que estaba dentro.

El hecho sucedió alrededor de las 13 cuando un hombre se movió con mucha naturalidad en la parte posterior de una Ford EcoSport blanca. Desenganchó y se robó la rueda de auxilio, y se fue en un vehículo (un Corsa oscuro) que de acuerdo al relato de los vecinos estaba merodeando la zona desde hacía varios minutos.

"Estamos a dos cuadras de la casa baleada hace poco (NdelaR.: se refiere a la casa del padre del juez Vienna), Gendarmería está a una cuadra y a pesar de eso soy una víctima más de lo que todos los días se ve en los medios", relató resignado el propietario del vehículo.

Embed



La rueda de auxilio tenía tuerca de seguridad, pero el ladrón forzó la cerradura del vehículo y buscó la llave para aflojar la traba que tiene la rueda. De paso, le robó una mochila con una computadora que tenía dentro del auto.

"Estaba dentro de mi casa, estaba trabajando, y me habían llamado por teléfono. Me quisieron avisar, pero no pude salir en ese momento", explicó.

"Cuando salí me encontré con el auto roto y sin la rueda. Me rompieron la cerradura y robaron cosas de arriba del auto. Todavía estoy viendo cuáles son los daños", argumentó en diálogo con Canal 5.

"Si esperaba que me robaran no era a plena luz del día en la puerta de mi casa", justificó.