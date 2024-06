Un detenido por el asesinato a golpes de un hombre en barrio Triángulo

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que hay varios vecinos que fueron testigos del hecho y señalaron como el agresor a Lautaro S. quien fue detenido el viernes pasado. En ese sentido destacaron que víctima, victimario y testigos son todos vecinos que viven en un radio de 100 metros de la escena del crimen.

Sin embargo, más allá de la claridad con la que los testigos señalaron al imputado, hasta el momento no aparece muy claro el móvil del suceso. Si bien el agresor le robó un celular a Torres, se trata de un teléfono muy viejo que solo sirve para realizar llamadas y no tiene aplicaciones de ningún tipo, lo cual no parece suficiente para haber matado a una persona.

Con el crimen de Torres, que no había trascendido hasta conocerse la noticia de la imputación del adolescente, son al menos 53 los asesinatos cometidos en lo que va de 2024 en Rosario y el resto de las localidades del departamento.