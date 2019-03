Un acusado de matar a su esposa vuelve a reclamar su inocencia

"Fui condenado por un homicidio en el que no hubo móvil, no hubo arma homicida, ni mi ADN en la escena del crimen", dijo Alejandro Bertotti, el kinesiólogo y ex basquetbolista, a pocos meses de cumplirse el décimo aniversario del crimen de su esposa, Natalia Vercesi, y de su hija por nacer, un hecho que conmocionó a la ciudad cordobesa de San Francisco (Córdoba). El hombre, quien entonces tenía 35 años, purga una condena a prisión perpetua por asesinar a puñaladas a su mujer de 27 años y embarazada de seis meses. En una entrevista radial, Bertotti mantuvo su versión inicial sobre los hechos del 8 de julio de 2009 en la casa donde vivía la pareja junto a la hija de ambos, entonces de 4 años. Además criticó la estrategia presentada por su defensor y sostuvo que fue víctima de un apriete policial orquestado desde la Fiscalía. En tanto, el expediente fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) buscando una última reparación.

En un diálogo telefónico desde la cárcel de San Francisco, Bertotti dijo a un programa radial de Córdoba que sostiene el primer relato que contó la fría noche del hecho a los policías que llegaron a su casa: que dos ladrones ingresaron con fines de robo y que en un forcejeo mataron a su esposa.

En abril de 2011, tras una larga investigación y un juicio oral y público, la Cámara del Crimen de San Francisco lo condenó a prisión perpetua al igual que a su cómplice, Leonardo Forti. El fallo del jurado popular lo consideró culpable por unanimidad y un tribunal le aplicó la pena máxima con los agravantes de pago, relación y alevosía: "Hubo premeditación con obrar frío y reflexivo, lo hizo sobre seguro y con una víctima indefensa", sentenciaron.

Como coautor fue condenado Forti, quien tenía 20 años y ayudó a ultimar a la joven. En su declaración sostuvo que había sido contratado por Bertotti para "dar un susto y golpear" a la mujer.

Sin embargo, los jueces validaron la acusación de la Fiscalía que consideró que Bertotti planificó el asesinato y para consumar sus ideas se valió de la colaboración de Forti, promesa de pago mediante y aprovechando la alta vulnerabilidad de éste por su adicción a las drogas.

Un largo camino judicial

El argumento de Bertotti fue atacado con la incorporación de las filmaciones de las cámaras de seguridad de una empresa ubicada frente a su domicilio. Allí se vio al ex deportista descender de su auto, entrarlo al garaje y cerrar el portón sin que aparezcan otras personas en la escena. Más tarde, se ve a Forti cruzar la calle desde la vivienda y huir de la zona. Para los jueces entró a la casa en el baúl del auto de Bertotti y luego huyó por sus propios medios.

Pese a que en 2015 la Corte Suprema provincial rechazó un recurso de queja presentado por su defensa, Bertotti insiste en su inocencia. "Lo planteé desde el primer día, siempre fue así, no hay nada nuevo", señaló ayer. Y agregó que en los fundamentos de la sentencia "dicen que el móvil es endeble, pero que las cámaras de seguridad son determinantes. Pero me ven ingresar a mí solo. La cámara toma una sola puerta y no la otra de ingreso, que es por donde entraron los delincuentes y más tarde los policías y los enfermeros. Lo de las cámaras es un mito instalado".

Luego añadió que "el fiscal me acusa de matar a mi mujer por el móvil de que el bebé (que esperaba) no era mío, pero los análisis de ADN lo descartaron. Hablaron de que la maté porque estaba enamorado de otra mujer, quien declaró en el juicio y dijo que no había posibilidades".

También sostuvo que su abogado en el juicio, Marcelo Britos, "equivocó el camino". "Horas antes del juicio me enteré de que se había separado de su socio, Alejandro Dragotto, quien se reunía conmigo previamente. Britos nunca me dejó tomar contacto con los papeles y entrar en el proceso judicial, solo pude declarar al final del juicio", relató.

También se quejó de un "apriete policial" que denunció ante la Justicia y que fue "cajoneado". "Fui detenido ilegal y arbitrariamente", consideró; y culpó al fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, de haberlo detenido sin pruebas.

"En el juicio fui atacado por todos lados. Recién al final, con una hoja que me entregó Britos, tuve que decir que fue él", declaró en referencia a Forti. "Hoy los papeles (el expediente) me indican que no y puedo decir que él también fue víctima como yo de un apriete policial".

En mayo de 2017 ingresó a la Cidh el expediente del juicio presentado por el abogado Fabián Manrique. En la denuncia se habla de una investigación que no respetó las garantías procesales y se califica de "ilegítima, ilegal, arbitraria e ilícita" la declaración de Forti ante el fiscal Alberione.