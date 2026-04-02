La Capital | Policiales | detenido

Un detenido por encubrir el robo a un chofer de Uber que fue asesinado en el asalto

El sospechoso habría recibido parte del botín tras la muerte de Juan Carlos Baini, un exprefecto asesinado el 14 de marzo

2 de abril 2026 · 12:09hs
El procedimiento de la PDI en España al 7000 donde fue detenido un hombre de 64 años.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

El procedimiento de la PDI en España al 7000 donde fue detenido un hombre de 64 años.

La investigación por el asesinato de un chofer de Uber baleado en un asalto condujo este miércoles a varios allanamientos que culminaron con un detenido en el barrio Las Flores. Se trata de un hombre de 64 años que será imputado por el encubrimiento del robo. Los sospechosos del crimen estarían identificados y con pedido de captura.

El aprehendido cayó en el marco de distintos operativos realizados sobre todo en la zona sur de Rosario. Lo atraparon en una casa de España al 7000, donde los encargados del procedimiento llegaron a partir de información que vinculaba al sospechoso con movimientos realizados por los autores del crimen y del robo posterior.

>> Leer más: Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Juan Carlos Baini fue ejecutado la madrugada del 14 de marzo en la colectora José María Rosa y 5 de Agosto, barrio Las Flores, cuando iba en su vehículo con el que trabajaba como chofer de Uber. La investigación, a cargo del fiscal Franco Tassini, determinó por el momento que participaron al menos tres personas en el robo seguido de asesinato.

Asaltado y asesinado

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo este miércoles un total de 15 allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Además del sospechoso detenido, el objetivo era dar con el paradero de uno de los identificados como presuntos autores del crimen de Baini.

>> Leer más: Crimen en zona norte: un chofer de Uber y otro sospechoso continuarán detenidos

En la causa que lleva adelante el fiscal Tassini se considera como principal hipótesis que se trató de un homicidio criminis causa, cometido como parte del plan para asaltar al chofer de Uber. Los autores del crimen solicitaron un servicio y cerca del destino asaltaron a Baini. Se cree que el hombre, como era prefecto retirado, estaba armado y cuando los asaltantes lo advirtieron terminaron asesinándolo a tiros antes de huir con algunas de sus pertenencias.

Entre los elementos robados estuvo el celular de la víctima y los movimientos realizados con ese aparato condujeron a la detención de este miércoles. El hombre de 64 años está sindicado por el delito de encubrimiento por receptación dolosa al haber retenido parte del botín robado a la víctima.

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