Tres años de cárcel por un mensaje amenazante a la cuenta de Facebook de Telefé Rosario

"Nosotros no jodemos"

“Si no largan al Dylan se va a re pudrir y vamos a matar a todos. Nosotros no jodemos”. Ese mensaje llegó a la cuenta oficial de Telefé Rosario en Facebook la tarde del 9 de octubre de 2022, dos días antes de que apareciera un trapo colgado en el cerco perimetral del canal de avenida Belgrano con una leyenda escrita con amenazas “al periodismo rosarino” en general. “A todos los medios de Rosario dejen de ensuciar y condenar a los pibe con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no caravana con el Noba” decía el mensaje escrito con pintura roja sobre una sábana blanca con una alusión al Noba, artista de cumbia 420 fallecido unos meses antes.