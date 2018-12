Surgen nuevas sospechas en la investigación de las balaceras contra el Concejo y la Fiscalía

Los fiscales Matías Edery y Miguel Moreno destacaron que en los ataques a balazos registrados ayer en el Concejo Municipal y esta mañana nuevamente en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) "se están investigando nuevas líneas tantos de autores materiales como intelectuales".

Moreno dejó entrever que en las pesquisas que llevan adelante han surgido "nuevos actores". "No podemos corroborarlo ni descartarlo, la idea es explorar nuevas líneas tanto de autores materiales como ideológicos", señaló el fiscal.

"La realidad indica que hay una superabundancia de grupos que actúan con este modus operandi de dos personas en motos disparando contra grupos de personas, edificios públicos o casas particulares y que, a partir de esta proliferación de esta mano de obra delictiva hay mucha gente dispuesta a aprovecharla".

"Es una modalidad habitual lamentable que muchas cuestiones se diriman a través de tiroteos"

Consultado sobre si las líneas investigativas de las balaceras tenían alguna relación con las que culminaron con la detención de 15 personas, Moreno explicó que "como autores materiales obviamente que están descartadas las personas que están detenidas. Pero no podemos descartar que tengan un rol ideológico. Tampoco descartamos que estos hechos estén vinculados con los hechos anteriores. Pero como dijo el fiscal general, estamos explorando nuevas lineas investigativas".

Acerca de su se habían podido peritar las notas encontradas en algunos de los últimos atentados registrar, el fiscal aclaró: "Se pueden establecer patrones de similitud pero no son peritables en términos caligráficos. No son escrituras, son dibujos de letras. No obstante eso, las líneas de investigación que llevamos adelante son las que se conocen y que tuvieron como desenlace las imputaciones de octubre y otras que se mantienen en reserva".

abalacera33.jpg El frente de Fiscalía, blanco de un ataque a balazos. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital



El tema de los aumentos de multas a remises truchos y la clausura del boliche Club Fire -ambos negocios vinculados a la banda de Los Monos-, fue otro de los temas consultados. Allí el fiscal Edery indicó: "En ese sentido pedimos todos los diarios de sesiones para ver qué temas se trataron en el Concejo y a partir de eso vamos a tratar de vincularlos con actividades que desarrollan estas bandas".

Sobre el tuit que escribió el presidente Macri -"los rosarinos cuentan conmigo para enfrentar a estas mafias"-, los fiscales señalaron que "es la solidaridad del poder político con las investigaciones que está llevando adelante el poder judicial, nada más que eso. Entendemos que es un respaldo, por lo menos desde las autoridades que ejercen funciones de seguridad y justicia".

Embed Quiero expresar todo mi repudio frente a los ataques al Concejo Municipal de Rosario y al Ministerio Público de la Acusación. Los rosarinos cuentan conmigo para llegar hasta el fondo de lo que pasó y para enfrentar a estas mafias. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 20 de diciembre de 2018



Consultados sobre si sentían preocupación por la escalada de los ataques, el fiscal Moreno destacó: "La preocupación es más como ciudadanos que como miembros del poder judicial. La situación no es la óptima, está lejos de serlo. Como miembro del poder judicial nos sentimos en el compromiso de dilucidar estos casos".

>> Leer más: Esta madrugada se produjo un nuevo atentado en inmediaciones de la Fiscalía Rosario

Posteriormente, el fiscal Edery se refirió a la modalidad utilizada en la mayoría de las balaceras: "Es una modalidad habitual lamentable que muchas cuestiones se diriman a través de tiroteos. No es tan común cuando se realizan contra instituciones, pero recibimos denuncias de tiroteos contra puertas de casas que también se investigan. Son grupos de gente contratada para hacer esto. Investigando ataques a instituciones hemos detectado esos otros tipos de ataques en barrios para cobrar deudas o cosas por el estilo".

Por último, una de las preguntas apuntó a la posibilidad de que los ataques hayan sido ordenados desde la cárcel. Allí, Moreno resaltó que "en otras oportunidades hemos tenido esta circunstancia corroborada y no podemos descartarla".