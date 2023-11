Salidera trágica: cómo transcurrió el ataque que terminó con un ladrón tucumano muerto

Policías y peritos en Tucumán y Belgrano este jueves, donde un ex policía disparó contra un asaltante, identificado como Sergio Villarreal, residente en Tucumán

El policía retirado fue demorado hasta que sobre el mediodía de este viernes la fiscal Georgina Pairola decidió devolverle la libertad. “En principio es un caso de legítima defensa, lo que resta determinar es si hubo o no exceso”, precisaron fuentes cercanas a la investigación. A Villarreal no se le secuestraron armas. En la escena fue incautado un lápiz para cortar cerámicos, un elemento que se ha transformado en una constante en los casos recientes de salideras bancarias o financieras. Fuentes consultadas en el plano judicial indicaron que “la fiscal, teniendo al sospechoso en libertad, no tiene plazos de tiempo que la apremien para determinar si hubo legítima defensa o exceso en la legítima defensa. Hay medidas dispuestas en curso”.