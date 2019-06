Robó un local, se hizo pasar por el nieto de una mujer y hasta habló con los medios

Un insólito hecho se produjo esta tarde en el centro de la ciudad, cuando un ladrón ingresó a robar a un local de ropa de Roca al 800, tomó por rehén a una vecina del edificio contiguo y hasta habló con la prensa haciéndose pasar por el nieto de la mujer. Finalmente fue apresado por la policía.

El robo, con tinte cinematográfico, se produjo esta tarde alrededor de las 15 cuando un hombre ingresó al local de "Mi ropa es tu ropa" de Presidente Roca, entre Rioja y Córdoba, y le exigió el dinero de la caja a las dueñas, que en ese momento estaban atendiendo a dos clientas.

Posteriormente escapó por la puerta trasera que tiene el local y que da al edificio de al lado, mientras las mujeres dieron aviso al 911.

Rápidamente llegaron varios policías, quienes comenzaron a buscar por todos lados al sospechoso. Mientras tanto, el ladrón salió del edificio lindero del brazo de una señora mayor, a la que tomó de rehén para hacerse pasar por el nieto.

No obstante eso, el joven malhechor dialogó con los colegas de Canal 5, haciéndose pasar como testigo ocasional del robo.

"¿Vieron algo de lo qué pasó?", fue la consulta, a la que el joven, muy suelto de cuerpo, respondió: "No, no, no vimos nada porque estábamos durmiendo la siesta con mi abuela".

Pero bastó que le preguntaran a la mujer si era el nieto, a lo que mujer respondió negativamente, lo cual motivó a la sospecha de la policía y un breve persecución a pie hasta que se concretó la detención.