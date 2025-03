Restos humanos en contenedores: cómo trabajan los médicos forenses ante estos hallazgos

>> Leer más: Sigue el misterio por los restos humanos: todavía se desconoce la identidad de la víctima

Otro punto clave a la hora de dictaminar el origen de los restos son los huesos. La longitud y los relieves contribuyen en la aproximación. En el caso de encontrar huesos solos, estos quedan en el laboratorio del IML y se llama al Equipo Argentino de Antropología Forense. Un especialista se encarga, en conjunto con el médico que lleva el caso, para examinarlo, medirlo, estudiarlo y precisar el género de la persona y su edad.

Restos humanos: cómo se identifica a la víctima

A la hora de trabajar con estos hallazgos, los extremos que van pegados al tronco cobran importancia. Se toman muestras del músculo y del tejido, que se colocan en formol, y luego se envían a patología forense para que a través de la microscopía óptica determinen si ese desmembramiento se produjo cuando la víctima estaba viva o fue post mortem.

Si bien los forenses pueden observar estos detalles, siempre se debe mandar a patología para cumplir con el protocolo. Estos tejidos, ya sea piel, músculo o tejido óseo, se mantienen conservados en frío para luego poder compararlos con otros restos, en el caso de que aparezcan, y confirmar o descartar que se traten de la misma persona. En Rosario, días después del hallazgo en los contenedores, se encontraron más restos humanos en el relleno sanitario de Ricardone. Todavía se esperan los resultados para confirmar que se traten de la misma persona.

En cuanto a la identificación de la víctima, es más fácil si aparece el cráneo y tiene ilesa la cavidad bucal. Al hacerle la ficha y la pericia odontológica, permite tener un elemento más de identificación. Si la persona, se hizo alguna vez algún control en el dentista, se puede realizar la comparación. Lo mismo ocurre con las manos y las huellas digitales, mediante la dactiloscopía, el estudio científico de las huellas dactilares para la identificación personal, basándose en la singularidad y permanencia de los patrones dérmicos en las yemas de los dedos. También en estos casos contribuyen los tatuajes.

Si la persona hallada no tiene antecedentes, es mucho más complicado poder dar con su identidad. En estos casos, lo ideal es que una persona que sospeche que se trate de algún familiar suyo se notifique ante las autoridades y se realice la muestra de ADN correspondiente con la muestra de los restos que aparecieron.

Es importante destacar que desde que los restos ingresan al IML, se le otorgan un número de autopsia a cada miembro. A estos se le adjuntan la nota policial, con el acta de levantamiento del cadáver que hace el médico de la Policía. No son los forenses quienes hacen esa tarea, sino que comienzan a trabajar una vez que entra al instituto.

Restos humanos: el estado de la causa

Desde Fiscalía informaron a La Capital que aún se desconoce la identidad de la víctima. Mientras tanto, se llevan adelante medidas investigativas para esclarecer el caso. La Justicia chequea las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de la zona de Maipú y 3 de Febrero, donde se realizó el primer descubrimiento.

Además, están a la espera de los resultados de los exámenes forenses de los restos encontrados en el relleno sanitario de Ricardone para determinar si coinciden con los primeros restos. Si bien se estima que pertenecen a la misma persona, una mujer de edad avanzada, falta la confirmación final. También se hizo un relevamiento en los inmuebles del microcentro, pero no hubo resultados concretos que permitan avanzar en el caso.

Por otra parte, este medio también pudo saber que se realizó un seguimiento de los casos de violencia denunciados en alrededores del primer hallazgo, pero tampoco coincidieron con los datos recabados.

En tanto, Fiscalía informó que hay cierta información que fue surgiendo de la investigación que por el momento se mantendrá en reserva.

Otros casos en Rosario

El caso del pasado 16 de marzo no fue la primera vez que una persona se encuentra con partes de cuerpo humano. En 2020 se registraron dos casos que conmocionaron a la ciudad. Uno ocurrió en el mes de febrero e involucró a una docente jubilada y otro en el mes de diciembre. En esta última ocasión se trató de los cuerpos de dos hombres cercanos al barra de Newell's Marcelo “Coto” Medrano.

>> Leer más: Hallazgos de restos humanos en Rosario: los casos más resonantes de los últimos años

El 10 de febrero de 2020, pescadores del arroyo Saladillo sacaron del agua el brazo de una persona a la altura del Parque Regional Sur. Tras un rastrillaje de Prefectura, en 72 horas se completó —desmembrado en siete partes envueltas en bolsas de consorcio— el cadáver de una mujer que un más tarde fue identificada como María Isabel Ruglio, una docente jubilada de 73 años.

Dos años después, un hombre de 45 años, Mario Alberto Fernández, fue condenado a 20 años de prisión por matar a la mujer y descuartizar el cuerpo.

restos humanos archivo.png Foto de archivo. Hallazgo de restos humanos en diciembre de 2020 Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Por otra parte, el 22 de diciembre de 2020, cuerpos descuartizados aparecieron en tres contenedores y un basural de la zona sur. Según dio cuenta La Capital, un cartonero llegó alrededor de las 8.30 hasta un contenedor de basura ubicado en Lituania al 5600, a metros del Parque Regional Sur y en el corazón del barrio Saladillo. Buscaba algo que le sirva para vender por unos pocos pesos, pero se topó con una escena escabrosa. Dentro del cesto público había dos cabezas y dos brazos envueltos en papel del film y dentro de bolsas plásticas negras. Asustado, le pidió a una vecina que llamara al 911.

A unas pocas cuadras de allí, en Piraní y Anchorena, otro hombre al que apodan “Cordobés” contó poco más tarde: “Fui a hacer un mandado y me metí a revolver el volquete. Me llamó la atención una bolsa negra que había. La abrí y vi dos piernas y un pedazo de cuerpo. No sé lo que era. Yo no llamé a la policía, le dije a una vecina que llamara”.

Durante la hora posterior se encontraron más restos humanos en otro contenedor ubicado en Castro Barros y Anchorena.