Sigue el misterio por los restos humanos: todavía se desconoce la identidad de la víctima

En tanto, Fiscalía informó que hay cierta información que fue surgiendo de la investigación que por el momento se mantendrá en reserva.

Causa por restos humanos: qué se sabe hasta ahora

El domingo 16 de marzo, un joven que caminaba por calle Maipú rumbo a una panadería notó que a la vista había "pedazos de carne" en un contenedor ubicado en el cruce con 3 de Febrero. Ante la sospecha de que fueran restos humanos llamó a la Policía.

Una vez en el lugar, los agentes constataron que se trataban de restos humanos. En uno de los contenedores se hallaron dos partes. Este lunes desde la Fiscalía confirmaron que se trata de un antebrazo y un muslo. En ese sentido, detallaron que los cortes se realizaron "con armas blancas de pequeñas dimensiones".

En otro contenedor había una prótesis dentaria, guantes de látex y servilletas con manchas de sangre. Todo fue enviado al laboratorio del IML para corroborar si corresponde al mismo cadáver.

Exámenes preliminares indicaron que los cortes fueron realizados con la víctima ya fallecida. A su vez, por las características visibles de los restos, sugirieron que es probable que el deceso haya ocurrido poco tiempo antes de realizados los cortes.

La causa motivó operativos en el relleno sanitario de Ricardone. Dos días más tarde se hallaron más restos que también fueron enviados al Instituto Médico Legal. Todavía se busca establecer si pertenecen a la misma persona.

Otros casos en Rosario

El caso del pasado 16 de marzo no fue la primera vez que una persona se encuentra con partes de cuerpo humano. En 2020 se registraron dos casos que conmocionaron a la ciudad. Uno ocurrió en el mes de febrero e involucró a una docente jubilada y otro en el mes de diciembre. En esta última ocasión se trató de los cuerpos de dos hombres cercanos al barra de Newell's Marcelo “Coto” Medrano.

El 10 de febrero de 2020, pescadores del arroyo Saladillo sacaron del agua el brazo de una persona a la altura del Parque Regional Sur. Tras un rastrillaje de Prefectura, en 72 horas se completó —desmembrado en siete partes envueltas en bolsas de consorcio— el cadáver de una mujer que un más tarde fue identificada como María Isabel Ruglio, una docente jubilada de 73 años.

Dos años después, un hombre de 45 años, Mario Alberto Fernández, fue condenado a 20 años de prisión por matar a la mujer y descuartizar el cuerpo.

restos humanos archivo.png Foto de archivo. Hallazgo de restos humanos en diciembre de 2020 Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Por otra parte, el 22 de diciembre de 2020, cuerpos descuartizados aparecieron en tres contenedores y un basural de la zona sur. Según dio cuenta La Capital, un cartonero llegó alrededor de las 8.30 hasta un contenedor de basura ubicado en Lituania al 5600, a metros del Parque Regional Sur y en el corazón del barrio Saladillo. Buscaba algo que le sirva para vender por unos pocos pesos, pero se topó con una escena escabrosa. Dentro del cesto público había dos cabezas y dos brazos envueltos en papel del film y dentro de bolsas plásticas negras. Asustado, le pidió a una vecina que llamara al 911.

A unas pocas cuadras de allí, en Piraní y Anchorena, otro hombre al que apodan “Cordobés” contó poco más tarde: “Fui a hacer un mandado y me metí a revolver el volquete. Me llamó la atención una bolsa negra que había. La abrí y vi dos piernas y un pedazo de cuerpo. No sé lo que era. Yo no llamé a la policía, le dije a una vecina que llamara”.

Durante la hora posterior se encontraron más restos humanos en otro contenedor ubicado en Castro Barros y Anchorena.