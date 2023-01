Quisieron robar en pleno centro pero les salió mal: comerciantes los encerraron

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, aproximadamente a las 15, cuando los delincuentes ingresaron con fines de robo en una verdulería de 9 de Julio al 1100. "Me agaché a un basurero y cuando me levanté me encontré con la cara en el mostrador, le dije que le reconocía la cara", le dijo la comerciante a Radio 2. Inmediatamente después también reconoció a sus dos cómplices: la verdulera aseguró que eran los mismos que el pasado sábado estuvieron robando otros negocios de la zona.