Para la ministra de Seguridad nacional, "Santa Fe no es la provincia más peligrosa"

"Yo no diría que Santa Fe es la provincia más peligrosa del país. Yo diría que Santa Fe tiene una problemática que está siendo muy bien estudiada y diagnosticada por el Ministerio de Seguridad provincial y que evidencia hechos de violencia. Hay otras provincias que también tienen problemas de este tipo, con otras realidades y otras condiciones que la producen. Y las estamos atendiendo a todas porque entendemos que toda la población, en cualquier sector social, debe sentirse protegida y segura", expresó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, tras reunirse la mañana de ayer con su par santafesino, Marcelo Saín, y el gobernador Omar Perotti con el fin de coordinar las acciones que llevarán adelante las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

En diálogo con la prensa, Frederic aseguró que en diciembre "el personal (de fuerzas federales) se incrementó en la provincia, se optimizó y está muy consciente de que la dinámica del delito ha tenido variaciones, lo que implica que los operativos tienen que ajustarse a esa dinámica e incluso adelantarse a ella por lo que se debe coordinar la información entre las distintas fuerzas" para intervenir. Y mencionó que "unos 3 mil agentes federales ya comenzaron a colaborar con efectivos de la policía de Santa Fe de manera coordinada". Asimismo, la funcionaria expresó que "ya están siendo abordados los puntos calientes" de los mapas de seguridad y delitos elaborados por la provincia en los barrios y zonas rojas de Santa Fe y Rosario, donde se notará más presencia de gendarmes.

Coordinación

A su turno, el gobernador Perotti explicó que resulta clave "tener la coordinación de las fuerzas federales con la policía provincial. Ese trabajo nos tiene que permitir que los tres niveles del Estado (Nación, provincia y municipio) trabajen juntos y darle la trascendencia que tiene sin escatimar los esfuerzos a fin de encausar esta situación".

"Para nosotros, que la Nación haya asumido que Argentina no puede permitirse estos niveles de violencia, de avance del narcotráfico y sus consecuencias, es central. El territorio nacional no merece ni debe tener ninguna expresión como la que está dando y hay que combatirlo juntos", agregó.

"La clave es coordinar los esfuerzos", subrayó Perotti. Y afirmó que "existen muchos efectivos desplegados pero sin coordinar. No nos sirve contar con dos patrulleros que no saben por qué zona pasar, o que el municipio tenga personal caminando en lugares donde no tienen el respaldo de los móviles policiales para actuar en la urgencia".

"Todos los santafesinos tenemos que sentir que los esfuerzos van en la misma dirección y que ningún sector del Estado sienta que tiene que salir a salvarse como pueda, como hasta ahora muchos municipios y comunas han tenido que hacer", dijo el gobernador.

En ese marco Federic consideró que el encuentro "es un paso más en un trabajo continuado que venimos haciendo desde hace más de un mes, que se selló con el convenio que creó la mesa de enlace conjunta donde están las fuerzas federales colaborando con las fuerzas provinciales bajo la dirección de los ministerios de la provincia y la Nación".

Por su parte, el ministro Saín afirmó que "desde hace un mes y medio se trabaja en el despliegue de fuerzas federales en la provincia, también en la consolidación de un bloque de información que nos permita llevar adelante una serie de procedimientos, no sólo en la faz de prevención sino también en investigación criminal. Priorizamos conocer el delito para saber cómo intervenimos".

Saín también destacó que de la coordinación en prevención se ha pasado "a la coordinación del trabajo de investigación" y agregó que en los "próximos días" habrá novedades en ese sentido con "operativos" que involucran a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Unidad de Investigación de la Fiscalía.

En revisión

En otro momento, Saín confirmó que el OJO (Central de Información Criminal) provincial está "pendiente de revisión porque no hay mucha información destacada como para que genere procedimientos: no estaba integrado a la labor de la policía. Y por eso un "equipo de expertos" se encargará de reformarlo.

"Es muy importante el trabajo articulado, coordinado. El gobernador se ocupó de destacar que ésta es la primera vez en muchos años que se ha logrado una coordinación efectiva de las fuerzas federales en Santa Fe", subrayó la ministra Frederic.

Y aseguró que los jefes de las fuerzas federales y de la policía santafesina repasaron con "detalles" su labor de coordinación de "operaciones concretas" en las que están participando. "Por supuesto que este trabajo va a seguir. Santa Fe para nosotros es parte de la Argentina, obviamente, y entendemos que la experiencia de trabajo coordinado acá debe replicarse en otras provincias", indicó.

Frederic también comparó la "coordinación" actual con las experiencias de gestiones anteriores a nivel provincial y nacional. Dijo que "claramente no ha funcionando" en el pasado la relación entre Nación y provincia en materia de seguridad. "No hubo una coordinación efectiva, no la ha habido por muchos años y ese es uno de los desafíos de nuestra gestión", definió.