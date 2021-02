Oscar "Poppy" Larrauri apareció en la ruta del blanqueo de ingresos por juego ilegal de Leo Peiti

La causa por juego clandestino que costó sus cargos al ex fiscal regional Patricio Serjal y al adjunto La La causa por juego clandestino que costó sus cargos al ex fiscal regional Patricio Serjal y al adjunto Gustavo Ponce Asahad sigue sumando personalidades de la zona entre sus investigados. Ayer fue el turno del ex piloto de fórmula 1 y ex concejal Oscar “Poppy” Larrauri quien quedó en la mira a partir de la compra de decenas de lotes en localidades cercanas a Rosario que habría realizado en los últimos tiempos y que estarían en manos del empresario del juego legal e ilegal Leonardo Peiti, uno de los principales investigados.