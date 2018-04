Murió un joven que había sido baleado frente a un búnker

La República al 6300 es el lugar donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató el 29 de febrero de 2008 la primera cocina de cocaína que se descubrió en Rosario. Ese hecho marcó el declive del fallecido Roberto del Valle Padilla, conocido como "El tuerto Boli" en Empalme Graneros. Diez años más tarde en ese lugar nada se ha modificado. Tres facciones barriales se pelean a balazos por la venta de drogas mientras los vecinos tratan de no engrosar la estadística de homicidios. Uno de esos grupos es encabezado por "El choro Juan", un pariente político del "Tuerto Boli" a quien los vecinos señalaron como el autor del balazo que mató a Mauro Ezequiel González, de 20 años. El pibe vivía en Cullen al 900 bis y según su mamá, Nancy, "tenía problemas de adicción y fue a comprar droga el viernes a la noche. Entonces se peleó con los soldaditos. Varios lo corrieron, lo balearon en una pierna y lo dejaron tirado en la esquina de Cullen y José Ingenieros". González fue internado en el Policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria donde el lunes a la mañana falleció.

Ayer, un par de horas antes de que un cronista de La Capital llegara al lugar del crimen, dos hombres armados dispararon al menos ocho veces contra una vivienda. "Eran dos tipos caminando que le aflojaron plomo. Es que acá hay una guerra por la venta de drogas. Fueron los de a la vuelta", relató un vecino dudando sobre la familia del pibe asesinado.

"Nosotros estamos esperando que nos avisen que podemos velar a Mauro. Esta mañana dos que pasaron caminando tras dejar el auto en la cortada (Franklin) dispararon contra nuestra casa. Tuvimos que llamar al 911 para que nos manden un patrullero para ir al velatorio. Lo íbamos a velar acá, pero es para que nos vengan a balear", indicó una vecina de Cullen al 900 bis.

En el pasillo

A media mañana de ayer un patrullero cortaba el tránsito en La República entre Cullen y Campbell. Sobre el asfalto, al menos ocho marcas exponían una reciente balacera mientras los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan en la escena. Por esa cuadra, a pocos metros de Campbell, funciona en un pasillo un puesto de venta de drogas regenteado por "El choro Juan", familiar político de "Tuerto Boli" según confiaron los vecinos.

"Cuando estaba «El tuerto Boli» no había todos estos quilombos. No robaban a las viejas ni a los laburantes. Éstos les roban a los propios clientes. Entran los pibes a comprar droga y los soldaditos los cagan a palos o les roban", explicó una mujer.

Mauro Ezequiel González era uno de los cinco hijos de Nancy, una mujer que hace seis años pudo comprarse una casa en Cullen al 900 bis, a la vuelta del quiosco de "El choro Juan". "Mauro trabajaba limpiando piletas de natación y estudiaba mecánica en la Escuela Técnica Rodolfo Rivarola. Sí, era adicto, pero eso de que había ido a balearle la casa a los transeros es mentira", indicó Nancy.

Según contó su familia, rodeada de algunos vecinos, el viernes al filo de la medianoche Mauro fue a comprar droga al búnker del pasillo de La República y Campbell. Allí tuvo un altercado con los soldaditos y lo corrieron. En inmediaciones de José Ingenieros y Cullen lo alcanzaron. "Fue «El choro Juan» el que le pegó el tiro en la pierna", apuntó un vecino.

Uno de los hermanos de Mauro llegó al lugar y le pidió a la policía que lo trasladara porque el proyectil le había lesionado una arteria y el pibe se desangraba. Lo llevaron al Policlínico Eva Perón y nunca se recuperó. Oficialmente se indicó que González ingresó con una herida de bala que le perforó el muslo derecho.

Al rastrillar el lugar del hecho, la policía siguió un rastro de sangre hasta el pasillo donde está el quiosco de drogas. Allí detectaron un importante charco de sangre y una moto Honda CG 150 negra, llaves, un celular y varias vainas servidas.

Balacera

Mientras Mauro estaba internado, la familia de "El choro Juan" denunció a los González. Los acusaron de haber baleado el frente de su casa y eso motivó un allanamiento en la vivienda de Cullen al 900 bis. "Me rompieron la puerta y los vidrios. Les dije que no tenemos nada que ver. Yo soy sola y vivía con mi hija y Mauro. Una vez que se fue la policía me avisaron del hospital que mi hijo había muerto por un shock séptico. Después de eso nos amedrentaron. Pasaron anoche tirando tiros y hoy a la mañana también", indicó Nancy. Y un residente agregó que "los de acá a la vuelta se fueron el domingo a la tarde, después de balear al pibe".

El cuerpo de Mauro González fue entregado a su madre ayer al mediodía. "No lo vamos a velar acá porque nos van a balear. Pedimos a la policía que nos escolte (unas 20 cuadras). Todos vamos a ir al velatorio caminando, porque nadie tiene un peso", indicó una vecina. En principio el caso estuvo a cargo de la fiscal de Investigación y Juicio Gisela Paolicelli; pero con el fallecimiento de González pasó a su par de Homicidios Marisol Fabbro.

cortada. La República al 6300. Allí atacaron a González.