Un hombe fue asesinado de una puñalada en el pecho en San Lorenzo. El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado en el interior de su casa, confirmaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación. Y más allá de que estaba forzada una de las puertas laterales, para las autoridades no se trató de un homicidio en ocasión de robo.

La víctima fue identificada como Marcelino Delfino Ríos, de 57 años. Hoy fue encontrado muerto en el interior de la vivienda ubicada en Gélvez al 300 y, de acuerdo, al médico legalista llevaba unas 12 horas de fallecido aproximadamente. Presentaba una herida de arma blanca en el tórax, que habría sido lo que le provocó la muerte. No obstante, también tenía otra herida sobre el codo del brazo izquierdo.

El ingreso de la vivienda principal no fue forzado, aunque sí una puerta lateral, y, de acuerdo a los indicios relevados por la policía, no se trataría de un homicidio en ocasión de robo, puesto que en la propiedad no faltaban elementos de valor ni dinero.



De hecho, a simple vista las autoridades pudieron observar que en la vivienda había tres televisores, un celular y en uno de los bolsillos del pantalón de la víctima secuestraron la suma de 7900 pesos.

Según testimonios de vecinos, el hombre habría estado junto a un grupo de personas compartiendo una bebida en la puerta de su domicilio momentos antes de su muerte. No se descarta que hubiera surgido un entredicho que provocó la reacción violenta de alguno de sus acompañantes.

Trabajan en el lugar de los hechos personal de la Policía de Investigaciones (PDI), del Comando Radioeléctrico y de la seccional 7ª, como también el fiscal de Homicidios Maximiliano Nicosia, quien solicitó relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis con respecto a la motivación del hecho.