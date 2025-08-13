El reconocimiento de Tottenham a Cuti Romero, que esta tarde va por otro título

A horas de la Supercopa de la Uefa frente a PSG, el conjunto londinense confirmó una noticia importante para el defensor cordobés

Cuti Romero fue reconocido por Tottenham en la previa al partido ante PSG por la Supercopa.

Tottenham Hotspur logró cortar una extensa racha de sequía sin títulos el pasado 21 de mayo, cuando venció 1-0 a Manchester United en la final de la Europa League . En los últimos días, el coreano Heung-Min Son selló su despedida del equipo y dejó vacante la cinta de capitán, que cayó en manos de Cuti Romero.

A través de sus redes sociales, el conjunto londinense confirmó este miércoles que el cordobés será el capitán principal del equipo . Si bien el defensor ya portó la cinta en numerosas ocasiones, cada vez que compartía cancha con Son era el coreano quien lideraba a los Spurs.

El anuncio llegó apenas unas horas antes del duelo frente a París Saint-Germain por la Supercopa de la Uefa , el cual podría traer otro trofeo de importancia para las vitrinas de Tottenham.

“ Hoy comienza una nueva temporada para nosotros, una que es verdaderamente especial para mí. Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré ”, expresó Cuti en su cuenta personal.

Romero comenzó aquella gran final de la Europa League como capitán, debido a que Son inició en el banco de los suplentes e ingresó recién en el segundo tiempo. De igual manera, fue el coreano quien alzó la copa frente a los hinchas.

“Ahora, un nuevo viaje está frente a nosotros. Una hermosa temporada está por delante, y juntos trabajaremos para revivir la alegría de ese inolvidable día, el 21 de mayo de 2025. Pase lo que pase en el camino, solo pido una cosa: permanezcan unidos. Habrá altos y bajos, pero juntos, nada es imposible”, destacó el cordobés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Spurs_ES/status/1955582209471197443&partner=&hide_thread=false LES PRESENTAMOS A NUESTRO NUEVO CAPITÁN pic.twitter.com/Kf9iMTmiMD — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) August 13, 2025

>> Leer más: Copa Libertadores: la odisea que vivieron los hinchas de Racing en el estadio de Peñarol

Un gran desafío para Tottenham

Esta misma tarde, el Cuti podría ser el encargado de levantar un nuevo trofeo para los Spurs, en caso de que superen al PSG en la final de la Supercopa, que se disputará desde las 16 (hora en Argentina) en el Bluenergy Stadium de Údine, Italia.

El nuevo entrenador de Tottenham, Thomas Frank, destacó la importancia de Romero y afirmó: “Cuti va a ser muy importante en el partido, un jugador clave para aparecer en una final. Estos jugadores acaban de ganar un trofeo y quieren ganar más. Van a estar todos preparados. Pero claro, Romero va a ser crucial”.

Si bien hubo rumores que vincularon al cordobés con Atlético de Madrid, el propio DT confirmó que el defensor está “muy comprometido” y liderará al equipo en la nueva temporada.