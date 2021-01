La persecución comenzó el jueves al mediodía en Mendoza y Sarmiento cuando un agente de la Policía Motorizada comenzó a seguir a un joven en moto en el centro rosarino que quedó registrada por la cámara colocada en el casco del oficial. Según planteó la policía, el muchacho le había robado un celular Iphone a un muchacho de 22 años y escapó a contramano por calle Sarmiento en una Honda Wave roja, mientras el 911 recibía la denuncia.

La persecución continuó por cuatro kilómetros a gran velocidad, y en la mayor parte del recorrido a contramano. Siguió por los barrios Abasto y Luis Agote. El policía colisionó con su moto contra un minimercado de Corrientes al 1800 y resultó con heridas menores. En el camino se plegaron móviles policiales hasta que el ladrón perdió el control de la moto y fue capturado en la calle Santa Fe, cerca de la Terminal de Omnibus.

El joven detenido de 23 años vive en la zona norte. El celular sustraído fue recuperado cuando, según se reportó, fue arrojado por el delincuente durante la persecución. En el caso intervino el fiscal Aníbal Vescovo quien consideró que no había elementos para detenerlo y constató que el joven no contaba con antecedentes. Conducir en contramano y de manera temeraria sería una contravención y no un delito. Por eso le devolvieron la moto sin formación de causa.

2021-01-20 persecucion motochorro.jpg Una imagen de la persecución a lo largo de cuatro kilómetros que incluyó cuadras en contramano.

En un parte oficial, el Ministerio Público de la Acusación indicó que la policía consultó al fiscal en turno pero “en los datos aportados en dicha consulta no había elementos para efectivizar la detención y llevar a la persona a audiencia imputativa. No sé aportó víctima del supuesto robo que comienza con la persecución, no se presentó nadie al momento como víctima, tampoco se halló el celular robado. La moto que se secuestró pertenece al hombre detenido y no contaba con antecedentes. Por lo que recuperó la libertad al no haber elementos para efectivizar la detención”.

Durante el viernes trascendió que el joven había posteado en su muro de Facebook una foto de su moto y un agradecimiento al rodado. Sin embargo durante la detención, que fue televisada, una hermana del joven dijo que el posteo no lo hizo él, sino un desconocido con otra moto similar que borró su cuenta cuando quisieron contactarlo.

Antes de que el joven fuera detenido nuevamente el ministro Saín había sentado su opinión en Twitter: “El fiscal podría tomarse el plazo de ley hasta ubicar a la víctima y hacer el reconocimiento. La huida presupone peligrosidad procesal y la moto puede ser objeto de secuestro. Hay visiones un poco permisivas por parte de la Justicia”, objetó. “Estos funcionarios policiales se jugaron la vida por el robo de un celular. Tienen todo nuestro afecto y reconocimiento pero deben sentirse decepcionados”.

