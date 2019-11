"Me mandó un mensaje diciendo que estaba yendo a comer a casa y nunca llegó. Era súper dulce, contenedor, una persona increíble", recordó ayer a Marcos su novia Antonela. "Lo único que le importaba era ver a su hija. Todas las noches se levantaba a llorar porque en siete meses no la pudo ver", añadió. Tras presenciar la audiencia, cuestionó la versión del hecho que dio el imputado Caio S.: "No vas a apretar a una persona con un arma cargada acompañado por alguien que no conocés, que se te apareció y que no sabés qué va a hacer. A esta persona (el autor material) alguien la contrató para que vaya a hacerlo".