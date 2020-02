La Justicia imputó esta tarde a las dos personas que fueron detenidas acusadas del asesinato, en ocasión de robo, del taxista Gerónimo Escobar la madrugada del jueves de la semana pasada en la zona de Centeno y Callao, cuando la víctima estaba haciendo horas extras para juntar dinero para el cumpleaños de su hijo. La mujer tenía prisión preventiva por otro hecho y había sido beneficiada con el arresto domiciliario por ser madre de una criatura de 2 años. Sin embargo, se comprobó que violaba esa restricción. También se mencionó a una tercera persona que sería hermana de la imputada y podría haber participado en el crimen.

Tanto la mujer como el hombre, quienes tienen múltiples antecedentes y mantienen una relación sentimental, fueron acusados en la audiencia imputativa de esta tarde en el Centro de Justicia Penal por el delito de Homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil en calidad de coautor (M.Q.) y a B.O. por el delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautora.

Para la fiscal de Homicidios Dolosos Marisol Fabbro, que investiga el caso, la mujer detenida "tenía prisión preventiva domiciliaria dentro de otra investigación por un hecho de tentativa de robo que sucedió a mediados de diciembre del año pasado", al tiempo que agregó que "no tenía ningún tipo de control ni tobillera, entiendo que debía controlarla la comisaría jurisdiccional, pero no más que eso. Y que el domicilio donde fue detenida no es el que ella declaró al momento de otorgarle la prisión domiciliaria".

A su vez, ese pedido había sido solicitado porque la imputada "tiene una criatura de 2 años y, además, manifestó estar embarazada. Por eso se solicitó el informe de un médico forense".

No obstante, Fabbro apuntó que se investiga a una tercera persona, que "sería hermana de la detenida, aunque no posee pedido de captura". Sin embargo, la investigadora anticipó que deberá evaluar si tuvo participación en el crimen del taxista en base a los testimonios y material secuestrado del domicilio allanado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC, ex PDI).

>>Leer más: "Salió a hacer unos pesos por el cumple de mi hijo", reveló la mujer del chofer asesinado

En rigor, la fiscal les imputó el hecho ocurrido el 13 de febrero de 2020 a las 4.20 de la madrugada en calle Ovidio Lagos al 3900, cuando B.O aborda el taxi Chevrolet Corsa Classic, solicitándole al conductor del taxi, de 61 años, que se dirija a Ovidio Lagos y Saavedra a los fines de retirar dinero en efectivo de un cajero automático del Banco Macro ubicado en dicha intersección.

La mujer descendió de la unidad, ingresó al cajero y a los pocos segundos regresó, y le indicó que se dirija a calle Centeno al 2600. Al arribar a dicha zona el automóvil es interceptado por M.Q., que mantenía un acuerdo previo con B.O., quien con fines de robo y ante la resistencia de la víctima le efectúa un disparo de arma de fuego en la espalda, dándose a la fuga los imputados.

>>Leer más: Un taxista fue asesinado y sus compañeros decretaron un paro

El conductor del taxi alcanzó a hacer unos metros manejando y llegar hasta una estación de servicio que hay en la zona para luego ser trasladado de urgencia al hospital Clemente Álvarez donde luego falleció.

Asimismo se le atribuye a M.Q. haber portado sin la debida autorización legal el arma de fuego de uso civil tanto en los momentos anteriores como posteriores al hecho.

La Jueza de Primera Instancia, Valeria Pedrana, dio por admitida y formalizada la audiencia imputativa, y dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos imputados, mientras la investigación.