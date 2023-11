La mamá de Marcos Guenchul sobre la condena a Priscila Denoya: "Nos generó felicidad"

La sentencia expuso una disparidad de criterios judiciales en la que, hasta el momento, seis magistrados invocaron distintas teorías sobre lo ocurrido en un mismo y complejo caso. Esta disparidad de criterios se vio reflejada en la situación de Denoya, ex pareja de la víctima, quien pasó de una absolución a la condena más alta que prevé el código penal . A las partes le queda otra instancia de apelación en la que no pueden participar ninguno de los seis jueces que ya han resuelto sobre el expediente.

Hoy, en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8, dijo estar sorprendida por la resolución que condenó a la joven a prisión perpetua: "La verdad, no me lo esperaba porque en el primer juicio fue como si nos hubiesen pegado un cachetazo, por eso no teníamos muchas esperanzas de lo que iba a pasar ahora".

Sin embargo, no ocultó su satisfacción con la nueva resolución del tribunal de segunda instancia: "Nos generó felicidad, mucha alegría, mentiría si digo otra cosa. Porque hubo cuatro años y medio de lucha, de perseverancia, de pena, no fue una sola cosa. Este tiempo fue terrible" y si bien aclaró que el fallo no le va a devolver a su hijo "fue como una caricia al alma".

image (1).jpg Los padres de Marcos Guenchul dejan el Centro de Justicia Penal tras conocerse el fallo. "Vamos a apelar", dijo Marcela. Foto: Celina Mutti Lovera.

Ontivero recordó que siempre desde su familia sostuvieron que Priscila "fue la instigadora de este homicidio".

"Mi hijo nunca le quiso sacar a la hija, a Tiziana. Solo quería compartir una plaza, un desayuno, un paseo. Y no lo pudo lograr, ni por intermedio de la abogada. Y cuando le dijeron que el jueves la iba a poder ver, ese martes lo mataron. Un absurdo por dónde se mire".

La relación con Tiziana, la hija de Marcos

La mamá de Guenchul fue consultada sobre cómo está la relación con su nieta y si la continuaban viendo: "Un sábado cada 15 días la vamos a buscar. Nunca quisimos ir a la casa de ella (Priscila), la situación no amerita que estemos haciendo amistades con la familia Denoya. Elegimos un punto de encuentro y la vamos a buscar a las 11 y la devolvemos al día siguiente a la tarde".

Marcela dijo desconocer cómo está la nena -que el próximo 20 de diciembre cumplirá 7 años- en este momento y más sabiendo que la mamá, ante la falta de tobilleras electrónicas, quedó detenida desde este miércoles a la noche en el Order de 27 de Febrero al 7800.

En ese sentido, recordó que desde la muerte de Marcos y durante la tramitación de la causa Tiziana permaneció con ella. "A Tiziana la tuve 2 años y 8 meses. Yo hacía de mamá y de abuela. Conmigo atravesó muchas etapas, la del chupete, la de la mamadera y del pañal. La de ir a ir al jardín de infantes en el Colegio San Miguel. Todo lo que pasó la ayudó a entender que en ese momento que acá había otra parte de su familia, que era la familia de su papá", comentó.

guenchul.jpg El entrenador Marcos Guenchul fue asesinado con un tiro en la cabeza cuando salía de trabajar.

Incluso, la mujer que durante ese tiempo la hizo atender con una psicóloga: "Yo pensé que ella no registraba en su cabeza quién había sido su papá. Pero la profesional me dijo que me quedara tranquila. 'No te equivoques, ella tiene muy presente a su papá', me dijo. Lo que pasa es que Marcos era muy especial con su hija. Pero Priscila nunca lo dejaba verla, fue terrible lo que hizo".

Consultada sobre si ante la situación que se presentaba para la nena podrían llegar a pedir su tenencia, la mamá de Marcos Guenchul analizó: "Es muy pronto para decirlo, pero si la jueza de Familia que ha tenido la causa accede, nosotros estaríamos encantados de tenerla de nuevo con mi familia. Porque ella (Tiziana) tomó la situación como que la habíamos abandonado".