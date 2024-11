Jueces y fiscales provinciales advierten que está "en riesgo" la independencia del Poder Judicial

En apoyo solidario a la iniciativa, el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Justicia Federal, Ricardo Toranzos habló sobre las modificaciones al régimen disciplinario de los fiscales y criticó el proceso administrativo en el que “una vez que son denunciados quedan sin posibilidad de defensa ante una comisión especial de la Legislatura que toma decisiones sin nunca haberlos escuchado”.

Este mecanismo, dijo Toranzo, coloca en una situación compleja a los fiscales a la hora de investigar delitos de corrupción en la provincia. En ese sentido resaltó el trabajo de sus colegas santafesinos en “la lucha contra las organizaciones criminales” e indicó que “hechos recientes dan cuenta de que se debe seguir en ese trabajo”, en alusión al reciente doble crimen del histórico jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte y uno de sus laderos.

Además de este asunto al que calificó como “una injerencia de otro poder estatal” habló de la necesidad de mejorar el sistema de concursos para cubrir cargos judiciales: “La jerarquización del Poder Judicial está justamente en los concursos, en lograr que los mejores lleguen a ser jueces, fiscales y defensores”, indicó, y en ese sentido pidió “trabajar por un buen sistema con el órgano político en momentos en que la comunidad exige una respuesta eficaz, rápida y concreta”.

Quien también aludió a la cuestión de la independencia de poderes fue Marcelo Varona Quintian, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales: “Es un tema que nos preocupa muchísimo y por el que ya hicimos presentaciones ante organismos internacionales por presiones a funcionarios y falta de independencia. Cuatro casos son de la provincia de Santa Fe”.

Planteó que no se trata sólo de un problema de diseño legislativo sino de “grupos de choque y la presión de factores de poder que tratan de ocupar espacios que no les corresponden”. También cuestionó en graves términos el sistema de designación de funcionarios: “Terminan ganando concursos personas que fueron desaprobadas. No hay un mecanismo claro de designación de los fiscales, los remueven con mucha facilidad, los sancionan, los denuncian, los someten a presiones de todo tipo. Entonces la respuesta a la falta de seguridad no puede ser atacar a la Justicia, que no le sobran recursos”.

El acto tuvo como telón de fondo una nueva jornada de paro de los trabajadores judiciales en la tercera semana consecutiva con medidas de fuerza. Reclaman al Ejecutivo provincial las titularizaciones de cargos, ascensos e ingresos al Poder Judicial. En ese marco, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales participó de la rueda de prensa y señaló que los empleados acompañan el reclamo de los funcionarios: “Tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. El no pagarnos retroactivos o no firman expedientes que tienen que ver con la carrera judicial. Cuando un gobierno de turno no respeta la independencia del Poder Judicial no hay justicia para nadie”.