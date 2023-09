Embed #VideotecaDeRobos | Delincuentes se hicieron pasar por pacientes, buscaban dentista por un supuesto dolor de muela e intentaron ingresar.



Ocurrió en Juan Manuel de Rosas al 900. Una joven que se encontraba en el lugar, evitó el robo cerrando la puerta con mucha fuerza. pic.twitter.com/Iwe8h7bLta — De12a14 (@De12a14) September 21, 2023

En declaraciones a El Tres TV, la chica añadió que en ese momento, el cómplice que se encontraba con el sospechoso le gritó por una persona del 9º A, que sería el profesional al que supuestamente estaban buscando.

"Cuando estoy por cerrar la puerta, uno de ellos me muestra un arma y ahí empecé a cerrar la puerta con todo lo que pude", señaló, conforme a las imágenes que quedaron registradas por la cámara de seguridad del edificio ubicado en Rosas entre Rioja y San Luis.

"Me puso el arma entre la puerta y el marco para que no pueda cerrar y ahí me caí; la verdad que fue una situación terrible, pero afortunadamente no nos pasó nada", aseguró respecto al momento en el que tuvo que forcejear con los delincuentes para evitar su ingreso al edificio.

A su vez, indicó: "Es muy común que vengan personas con casco, por eso no noté nada raro, pero me di cuenta que algo no andaba bien".