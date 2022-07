Hubo un intento de motín en la Cárcel de Mujeres en reclamo de comida

Algunas reclusas afirmaron que no son escuchadas en sus reclamos por escasez de comida y agua, por lo que iniciaron las protestas que culminaron con un incendio y una mujer herida, aunque no hubo confirmación oficial ni se conoce hasta el momento la gravedad de la reclusa.

"No hay celadoras, las dejan solas y se van, no tienen agua, no les dan ni pan ni fruta, no hay nada de comer", dijo una familiar de la mujer herida, quien añadió que en la Unidad 3 "también pasa el mismo problema".

Y sostuvo: "Ya hablamos con Derechos Humanos de la Nación porque los de acá, de Rosario, no hacen nada".