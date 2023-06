Homicidio en zona sur: lo  balearon cuando caminaba por la calle junto a su hija

"No sabemos por qué pasó. Pensamos que se equivocaron. Él no tenía problemas que yo sepa". Un sobrino de Alejandro Daniel Almada , el hombre de 46 años asesinado este lunes por la tarde en barrio 17 de Agosto, resumió así la sensación de la familia tras el crimen. La víctima caminaba por la calle junto a su hija de 10 años cuando fue atacado a balazos, quedó herido de gravedad y murió a la madrugada del martes.

En esa dualidad se enmarca lo visto este martes por la mañana en una recorrida por el barrio: trabajadores, vecinos y niños caminaban con tranquilidad donde a media tarde del lunes había sido atacado a balazos un hombre que murió horas más tarde. "Yo como buen jubilado me senté a mirar una película y me quedé dormido. Me despertaron los disparos, pero cuando me asomé ya se lo habían llevado", contó un hombre que vive en la cuadra de Pasaje 518 al 6300.