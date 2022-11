Fuego cruzado, un joven detenido y su abuela herida por una bala que le rozó la cabeza

>>Leer más: Tres barrios de zona sur en el foco de una nueva escalada de violencia

Este lunes la cuadra de Guerrico al 3600 tenía la apariencia de un escenario bélico. La casa de Alan S. había quedado marcada por varios disparos, al igual que la vivienda de enfrente, como consecuencia del enfrentamiento que además de la señora herida dejó en la escena del hecho al menos 24 vainas servidas que la policía recogió.

Con este clima tenso a los vecinos de ese sector de barrio Tablada no les quedó más que refugiarse en sus casas, desde donde la mañana del martes apenas manifestaron ante La Capital el disgusto por tener que vivir encerrados. Están en medio de un conflicto del cual pretenden solo ser espectadores, porque no les queda otra mientras vivan allí, y reducir al máximo el peligro al que pueden exponerse, ya sea por hablar de más o por quedar en medio de una balacera como ocurrió con María Felisa.

Uno de los ejes de ese conflicto es el nieto de la señora herida. No se conoce con certeza la trama detrás de esa disputa, sin embargo está claro que alguien quiere matar a Alan S. Antes de este último hecho el joven había sido baleado: fue el pasado 9 de noviembre en el mismo domicilio en el que ocurrió el enfrentamiento de este lunes.

Cuando era menor de edad Alan fue demorado dos veces y en ambas la policía consignó que le había secuestrado armas de fuego. Sin embargo no hay anotaciones posteriores, ya siendo mayor. Su nombre aparece en la investigación por el crimen de su abuelo, que si bien fue por error develó que el joven condenado por el hecho mantenía con Alan un vínculo de amistad o algo parecido.

"Maté al abuelo"

Felipe Schneider, el marido de María Felisa, tenía 65 años cuando el 10 de diciembre de 2019 murió como consecuencia de un balazo que no era para él. El hombre estaba en su casa de 24 de Septiembre al 90 mirando televisión cuando al escuchar detonaciones se levantó para cerrar la ventana y fue alcanzado por un disparo que le atravesó un ojo y le provocó la muerte dos días después. Por ese hecho fue condenado en mayo pasado Lucas "Berraco" Espinoza, quien en una sentencia de Primera Instancia recibió la pena de 20 años de prisión como autor del crimen.

Berraco fue señalado por este hecho en el marco de otra investigación iniciada a partir de su detención el 27 de abril de 2020. En ese entonces fue acusado por los fiscales Matías Edery y David Carizza, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, y Patricio Saldutti de la Unidad de Homicidios, por integrar una banda liderada por Fernando "Enano" Morel, sindicado miembro de Los Monos bajo las órdenes de Ariel Máximo "Guille" Cantero.

En el celular que le secuestraron a Berraco en ese momento aparecieron conversaciones que el joven había mantenido luego del crimen de Felipe Schneider. "Sin querer maté al abuelo del gordo Alan", había confesado Berraco. Investigadores ligados a estas causas indicaron a La Capital que Alan S. era amigo de Berraco pero también cliente en relación a la compra de drogas para consumo personal.

En la investigación por ese crimen se conoció que a Berraco le habían avisado que Alan estaba enojado, a lo que él respondió que no pensaba quedarse de brazos cruzados. Que ante una eventual venganza, así como había matado a su abuelo, podía matar también a Alan. Seis meses después del crimen de Felipe Schnedier fue asesinada la madre de Berraco, Mariana Valeria Espinoza, acribillada en la puerta de su casa de Ayacucho al 4000 el 12 de junio de 2020. Sin embargo este homicidio aun no fue esclarecido, por lo cual no hay certezas si se trató o no de una venganza.

Se dice que el crimen de Schneider fue por error porque en verdad la intención de "Berraco" era balear la casa de "La Chana", conocida transera de la zona y cercana a Lucas Smith, a su vez referente del grupo de Tablada conocido como "La Planchada". "La Chana" está vinculada a las estructuras narcomenudistas de René "Brujo" Ungaro, pero a su vez hay rumores de que los pibes que integran "La Planchada" también son sicarios de Los Monos.

Más allá del complejo y dinámico entramado en el cual los nombres de distintas bandas o referentes llegan a cruzarse, queda a la vista que hay familias enteras atravesadas por la violencia al paso del tiempo. En la prehistoria de estos años violentos, cuando la cantidad de homicidios en la ciudad no estaban ni cerca de las cifras actuales, la bisabuela de Alan S. murió al quedar en medio de una balacera. María Simona Benegas tenía 78 años cuando el 30 de diciembre de 2008 recibió un balazo en la puerta de su casa de 24 de Septiembre al 90. La misma vivienda en la que diez años después fue asesinado su yerno Felipe Schneider y donde hoy María Felisa se recupera de un disparo que le rozó el cuero cabelludo.