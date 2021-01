>>Leer más: "No hubo persecución", dijo la novia de un chico que murió al chocar con un patrullero

De parte del Ministerio Público de la Acusación indicaron que se está a la espera de los resultados de una serie de medidas en curso. "Se están relevando las cámaras de seguridad del momento del hecho y de momentos previos. Se secuestraron los celulares de los efectivos policiales y se están esperando los informes de las pericias a los dispositivos", explicaron. Al suboficial Jesús Armando S., de la Policía de Acción Táctica, se le inició causa por homicidio culposo y quedó en libertad en tanto avanza la investigación.

La madrugada del jueves, pasadas las 2, Mariano fue a buscar a su novia en una Honda Falcon de 400 centímetros cúbicos a su casa a pocas cuadras de donde ocurrió el siniestro. Cuando volvían para la casa de él en Magaldi al 9700, zona oeste, se cruzaron con un operativo policial. Según la versión que comunicó la policía fue el móvil 8733 del Comando Radioeléctrico el que había iniciado la persecución contra los jóvenes, y al llegar a la intersección de Juan B. Justo con la colectora José M. Rosas la moto fue interceptada por el móvil 5783, que conducía Jesús Armando S., y que se encontraba en esa ubicación designada como uno de los "corredores seguros" para taxistas. Hasta el momento no hay claridad sobre los motivos de la presunta persecución que argumentaron los policías.

>>Leer más: Un adolescente chocó contra un patrullero y murió en medio de una persecución

A pocas horas del hecho la novia del joven dialogó con este diario y desmintió una persecución previa al impacto. Aseguró que no estaban escapando, y que no habían cometido ningún delito como para que la policía los persiguiera. "Cuando estábamos volviendo por Juan B. Justo pasando el puente se nos asomó la chata de la policía. Veníamos a velocidad normal", contó la chica en esa ocasión. Además dijo que alcanzó a ver que el móvil policial estaba detenido, y que avanzó justo cuando pasaron ellos. "Por el choque yo caí arriba de la chata, en la caja. No me dejaban levantarme y me decían que a Mariano se lo habían llevado en otra ambulancia. Pero era mentira, estaba ahí en el piso, tirado con la moto", agregó. Los familiares de Mariano contaron que el chico no tenía antecedentes, que iba a la Escuela 546 ubicada a pocas cuadras de su casa, y que tenía una moto propia que le había regalado su madre pero que la noche de su muerte salió en una que está a nombre de su abuela.

En la movilización de este lunes la familia Melgarejo estuvo acompañada por la organización Polo Obrero y por integrantes de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional. Desde este espacio se habían pronunciado después de conocida la muerte de Mariano. "Exigimos una investigación integral, eficaz y efectiva, para el esclarecimiento pronto de lo sucedido, conforme lo exigen obligaciones constitucionales y la aplicación estricta de estándares internacionales en la materia", comunicaron.