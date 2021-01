"No hubo persecución", dijo la novia de un chico que murió al chocar con un patrullero

>>Leer más: Un adolescente chocó contra un patrullero y murió en medio de una persecución

En la tarde del jueves la familia Melgarejo estaba reunida en el patio de su casa de Magaldi al 9700. Al desconsuelo por la muerte de Mariano se le había sumado la angustia por lo trascendido acerca del hecho. Samara, la novia del chico, desmintió que haya existido una persecución previa al impacto y aseguró que no estaban escapando de ningún hecho delictivo. "Él me fue a buscar a mi casa, y cuando estábamos volviendo por Juan B. Justo pasando el puente se nos asomó la chata de la policía. Veníamos a velocidad normal, estábamos pasando y se nos puso encima", contó la chica.

"Por el choque yo caí arriba de la chata, en la caja. No me dejaban levantarme y me decían que se lo habían llevado en otra ambulancia. Pero era mentira, estaba ahí en el piso, tirado con la moto", agregó Samara. La mamá de Mariano, Mayra, fue al lugar del hecho apenas se enteró. "Cuando llegué vi cómo estaba mi hijo incrustado en la chata, que no tenía patente porque la busqué y no la vi. El golpe más fuerte lo tenía la camioneta adelante", contó la mujer. Las pericias ordenadas por la fiscal intentarán esclarecer cómo fue la mecánica del impacto: si la moto chocó al patrullero y éste se encontraba detenido, o si el vehículo policial se interpuso en el recorrido de la moto.

>>Leer más: Un joven murió al chocar con su moto mientras escapaba de una persecución policial

Lo peor para Mayra, la muerte de su hijo, ya ocurrió. Pero vio que por delante tiene un camino largo por seguir. "Una vez que yo vele a mi hijo voy a hacer justicia. No me lo van a devolver, pero al menos para estar tranquila", dijo entre lágrimas. Lo primero que creyó necesario para emprender ese camino fue contar quién era Mariano, al menos para contrarrestar lo que se puede deducir la versión policial. "Tenía 15 años, no tenía antecedentes, iba a la Escuela 546, el único trayecto que tenía era a la casa de la novia, a la casa de la abuela y de ahí a mi casa", describió. Sabe que su hijo era menor de edad, que no tenía permiso para manejar y que tal vez a esa hora de la madrugada no debía estar en la calle. "Pero no por eso iba a ser un delincuente", agregó.

El cuerpo de Mariano fue trasladado al Instituto Médico Legal donde se le realizará la autopsia bajo el protocolo de Minnesota, recomendado para muertes en las que pudieron intervenir agentes del Estado.∏